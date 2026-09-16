인천 대형마트 귀금속매장서 5억원대 귀금속 훔친 20대…구속영장 신청

AI 핵심 요약beta
- 인천서 20대 남성이 16일 5억원대 금팔찌를 훔쳐 체포됐다.
- A씨는 지난 14일 새벽 마트 창문으로 침입해 귀금속을 털었다.
- 경찰은 12시간 만에 검거하고 장물 회수 뒤 공범 여부를 수사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천의 한 대형마트 내 귀금속 매장에서 금팔찌 등 5억원대 귀금속을 훔쳐 달아난 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
인천 남동경찰서는 야간건조물침입절도 혐의로 20대 A씨를 긴급 체포해 구속영장을 신청했다고 16일 밝혔다.
A씨는 지난 14일 오전 2시쯤 인천시 남동구 홈플러스 간석점 2층 귀금속 매장에서 14K·18K 금팔찌 173점(업주 추산 5억원 상당)을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
그는 마트 창문을 통해 내부로 침입해 둔기로 매장 진열대 유리를 파손하고 귀금속들을 챙겨 택시를 타고 달아난 것으로 조사됐다.
신고를 받은 경찰은 추적에 나서 12시간 만인 같은 날 오후 2시 43분쯤 서울시 강서구 화곡동 길거리에서 A씨를 긴급 체포했으며 도난 귀금속을 모두 회수했다.
대형마트와 해당 매장은 각각 사설 경비업체와도 계약을 맺었으나 A씨의 범행과 도주를 못한 것으로 파악됐다.
경찰은 범행 대상지가 상대적으로 높은 수준의 보안이 유지되는 대형마트인 만큼 내부 조력자가 있었는지 여부를 계속 수사할 예정이다.
hjk01@newspim.com