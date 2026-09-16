광양농협, 2.3억 상당 명절꾸러미 나눔

AI 핵심 요약beta
- 광양농협이 16일 추석 앞두고 2억3000만원 꾸러미를 전달했다.
- 조합원과 농업인 3400세대에 생활식품 3400세트를 지원했다.
- 허순구 조합장은 감사 뜻을 전하며 명절 지원을 약속했다.
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주 광양농협이 추석을 앞두고 조합원과 농업인에게 2억3000만 원 상당의 생활식품 꾸러미 3400세트를 전달하며 풍요로운 명절 준비을 지원했다.
광양농협은 지난주 이틀간 조합원과 농업인을 대상으로 '행복나눔 꾸러미' 전달 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.
꾸러미에는 광양농협 소비자위원회가 선정한 건멸치와 카놀라유 및 부침가루와 당면 등 명절 음식 준비에 활용할 수 있는 식품이 담겼다. 농협 임직원들은 꾸러미 포장과 마을별 전달을 맡았으며 허순구 조합장도 제작과 전달 현장을 찾아 진행 상황을 살폈다.
영농회장들은 각 마을 조합원에게 꾸러미가 누락 없이 전달되도록 지원했으며 임직원들은 조합원과 농업인에게 명절 인사를 전했다. 광양농협은 매년 설과 추석을 앞두고 조합원과 농업인을 위한 생활식품 나눔을 이어오고 있다.
허순구 조합장은 "농업 현장에서 땀 흘려 온 조합원과 농업인에게 감사드린다"며 "작은 정성이 가족과 함께하는 따뜻한 명절에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
chadol999@newspim.com