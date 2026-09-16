담양군, 친환경 벼 수매 잔류농약 463개 성분 검사

AI 핵심 요약beta
- 담양군이 16일 친환경 벼 수매 전 잔류농약 검사를 시작했다.
- 농업기술센터가 생산단지 시료를 채취해 463개 성분을 분석한다.
- 군은 안전성 확보와 소비자 신뢰 제고에 나섰다.
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[담양=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 담양군이 친환경 벼 수매를 앞두고 생산단지의 잔류농약 안전성 점검에 나선다.
담양군은 관내 친환경 벼 생산단지를 대상으로 수매 전 잔류농약 안전성 검사를 추진한다고 16일 밝혔다.
이번 검사는 수매와 출하에 앞서 벼의 잔류농약 여부를 사전에 확인해 안전성이 확보된 친환경 농산물이 유통될 수 있도록 관리하기 위한 것이다. 농업인의 안정적인 출하를 돕는 동시에 친환경 농산물에 대한 소비자 신뢰를 높이는 데도 목적이 있다.
담양군농업기술센터는 생산단지에서 벼 시료를 채취한 뒤 463개 성분에 대한 잔류농약 분석을 진행한다. 검사 결과를 토대로 안전성이 확인된 친환경 벼가 수매와 출하로 이어질 수 있도록 사전 관리할 계획이다.
농업기술센터 관계자는 "수매 전 검사를 통해 친환경 벼의 안전성을 꼼꼼하게 확인하고 농업인들이 안심하고 출하할 수 있도록 지원하겠다"며 "검사 기간에는 일반 농산물 잔류농약 분석이 일시 중단된다"며 농업인과 군민들의 양해를 당부했다.
담양군농업기술센터는 친환경 고품질 농산물의 안정적인 생산을 위해 토양검정과 잔류농약 분석 등 다양한 농업 관련 서비스를 제공하고 있다.
ej7648@newspim.com