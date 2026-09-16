단양군의회, 154kV 송전선로 반대…"단양 구간 제외하라"

AI 핵심 요약beta
- 단양군의회가 16일 제천 왕암~영월 154kV 송전선로 반대 결의문을 채택했다.
- 군의회는 단양군 경과구간 지정이 주민 의견 수렴 없이 이뤄졌다고 비판했다.
- 의회는 구간 전면 제외와 계획 원점 재검토를 한전과 정부에 촉구했다.
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[단양=뉴스핌] 백운학 기자 = 단양군의회가 제천 왕암~영월 간 154kV 송전선로 건설사업의 단양군 경과 구간 지정에 반대하는 결의문을 채택했다.
단양군의회는 16일 본회의장에서 열린 제347회 정례회 제2차 본회의에서 '154kV 제천 왕암∼영월 송전선로 건설사업 단양군 경과 반대 결의문'을 의결했다.
결의문을 대표 발의한 오시백 의원은 "한국전력공사가 추진하는 송전선로 사업이 단양군과 직접적인 관계가 없음에도 군민 의견 수렴 없이 4개 읍·면을 경과대역에 포함시켰다"고 말했다.
군의회는 제천에서 영월을 잇는 송전선로가 단양군을 경과하지 않는 대안도 검토할 수 있다고 주장했다.
송전선로 건설에 따른 주민 피해 우려도 제기했다. 군의회는 고압 송전선로에서 발생할 수 있는 전자파 노출과 자연경관 훼손, 토지가치 하락 등을 거론하며 주민들의 생존권과 재산권, 환경권 침해 가능성을 우려했다.
군의회는 한전과 정부에 ▲단양군 구간 전면 제외▲주민 동의 없이 특정 지역에 피해를 전가하는 사업 추진 중단▲송전선로 건설 계획 원점 재검토 및 주민 권익 보호 대책 마련 등을 촉구했다.
김영길 의장은 "단양군민의 일방적인 희생을 전제로 한 송전선로 건설 계획은 재고돼야 한다"며 "한전이 군민들의 목소리에 귀 기울여 계획을 원점에서 다시 검토해 달라"고 밝혔다.
군의회는 이날 채택한 결의문을 대통령실과 국회, 산업통상자원부, 한국전력공사 등 관계 기관에 전달할 예정이다.
baek3413@newspim.com