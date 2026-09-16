고흥군, 침수·붕괴 우려지역 정비 785억 투입

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 16일 2027년 재해예방사업 6개 지구를 확보했다.
- 총사업비 785억2000만 원을 받아 역대 최대 규모를 경신했다.
- 배수펌프장·하천 정비로 침수·산사태 피해를 줄이기로 했다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 2027년도 행정안전부 신규 재해예방사업에 6개 지구를 선정시키며 총사업비 785억2000만 원을 확보해 재해취약지역 정비에 속도를 낸다.
고흥군은 지난해 신규 재해예방사업으로 확보한 728억 원보다 57억2000만 원 많은 사업비를 확보하면서 2년 연속 역대 최대 규모를 경신했다고 16일 밝혔다.
이번 사업은 봉래 신금지구 풍수해생활권 종합정비사업 394억4000만 원과 도양 비봉지구 자연재해위험개선지구 정비사업 296억8000만 원 및 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 4개 지구 94억 원으로 구성됐다.
군은 배수펌프장 설치와 하천 및 우수관로 정비를 추진하고 붕괴 우려가 있는 위험사면을 정비해 집중호우와 태풍에 따른 침수 및 산사태 피해를 줄일 계획이다.
이번 선정으로 군은 2026년 3개 지구와 2027년 6개 지구를 포함한 총 9개 지구의 신규 재해예방사업을 확보했으며 침수지역과 붕괴 위험 사면 등 재해취약지역을 종합 정비할 기반을 마련했다.
군은 앞으로도 정비가 시급한 지역을 지속 발굴하고 국·시비 확보에 나서 재해예방사업을 확대할 방침이다.
공영민 군수는 "지난해에 이어 최대 규모의 재해예방사업비를 확보한 것은 군민 안전을 위한 뜻깊은 성과"라며 "선정된 사업을 차질 없이 추진해 재해위험을 근본적으로 낮추겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com