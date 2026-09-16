[2026AG] 日 '전범국'다운 행보…이순신 NO! '임진왜란' 도요토미 YES?

AI 핵심 요약beta
- 일본이 15일 아이치·나고야 아시안게임 행사에 도요토미를 등장시켰다.
- 도요토미는 임진왜란 주범으로, 화합 취지와 어긋난다는 비판이 나왔다.
- 이순신 현수막 철거 논란도 재점화되며 정치성 논쟁이 번졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=일본에서 열리는 2026 아이치·나고야 아시안게임 행사장에 임진왜란을 일으켰던 도요토미 히데요시를 등장시켰다. 지난 2020 도쿄 올림픽 당시 이순신 장군이 선조에 올린 장계 중 '상유십이(신에게는 아직 열두 척의 배가 있습니다)'를 정치적 메시지라고 주장하며 철거하게 했던 사건이 재점화됐다.
아시안게임 진행위원회는 지난 15일 일본 나고야 긴조항에서 선수촌으로 사용될 대형 여객선 코스타 세레나호의 접안을 기념하는 식전 공연을 진행했다. 이날 일본 전국시대를 상징하는 오다 노부나가, 도요토미, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 행사 무대에 올랐다.
일명 '나고야 삼걸'이라 불리는 해당 인물들은 아이치현 일대 출신으로, 전국시대에서 일본의 근대를 완성한 '위인'으로 지역에서 관광 및 문화 콘텐츠로 적극 활용하고 있다.
하지만 이날 행사는 아시아 국가의 화합을 도모하는 취지가 담긴 아시안게임 선수촌에서 열렸다. 단순 일본 국내 행사가 아니다. 게다가 도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 1598년까지 7년간 열린 임진왜란은 이후 명나라까지 참전하면서 일부 역사 학자들은 '아시아 최초 지역적 세계대전'이라고 부르기도 한다.
그런 '전범'격 인물을 화합을 도모하는 아시안게임 전면에 내세운 것과 다름없다. 게다가 이번 사건이 불거지면서 지난 2020 도쿄 올림픽 당시 한국 선수단이 준비했던 '이순신 현수막 논란'이 재점화됐다.
당시 한국 선수단은 도쿄 선수촌 외벽에 이순신 장군이 선조에 올린 장계의 '상유십이'를 응용해 '신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다'라는 문구의 현수막을 걸었다.
하지만 일부 일본 극우 언론과 단체가 해당 현수막이 '정치적인 메시지'가 담겼다고 문제를 제기했다. 대한체육회는 국제올림픽위원회(IOC) 요청으로 현수막을 철거했다.
도쿄올림픽 및 패럴림픽 조직위원회 하시모토 세이코 회장은 "(사람마다)각자의 관점이 있겠지만, (올림픽에서) 정치적인 메시지를 표현하는 건 삼가야 한다. 모든 참가자는 세계를 하나로 묶는 행동을 해야 한다"고 밝혔다.
당시 기준을 생각하면 이번 행사는 논란이 될 수 밖에 없다. 일본은 이번 대회에서 '하나의 아시아'라는 슬로건을 내세우면서도 과거 아시아 국가 침략했던 과거를 반성하지 않는 모습을 보이고 있다.
willowdy@newspim.com