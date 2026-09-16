괴산 모래재 생태축 복원…"5차선 도로 위로 산길 잇는다"

AI 핵심 요약beta
- 괴산군이 16일 모래재 생태축 복원사업에 선정됐다.
- 국비 40억 포함 90억여원을 투입해 5차선 단절 구간을 잇는다.
- 괴산군은 2030년까지 공사를 마쳐 생태축 연결을 완성한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
총 90억원 투입·2030년까지 복원…야생동물 이동로도 기대
[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군 모래재의 끊어진 산줄기가 다시 이어진다.
차량이 오가는 5차선 도로로 단절된 한남금북정맥 생태축을 복원하는 사업에 국비 40억여원이 투입된다.
괴산군은 산림청의 '2027년 백두대간(정맥) 모래재 생태축 복원사업(2단계)' 공모에 최종 선정돼 국비 40억여원을 확보했다고 16일 밝혔다.
국비를 포함한 총사업비는 90억여원이다.
모래재는 한남금북정맥이 지나는 곳이지만 도로 개설로 산줄기가 끊기면서 야생동물의 이동과 산림 생태계 연결에도 제약이 있었다.
특히 기존 2차선 구간에 이어 5차선 신도로까지 단절되면서 마지막 연결 구간을 복원하는 것이 과제로 남아 있었다.
괴산군은 앞서 2022년 질마재 구간의 생태축 복원을 마쳤고 2024년부터는 모래재 2차선 구도로 구간에 대한 복원을 단계적으로 추진해 왔다.
이번 사업이 완료되면 모래재 일대에 남아 있던 5차선 신도로 단절 구간까지 연결된다.
도로를 사이에 두고 끊겼던 산림 생태축이 이어지면서 야생동물 이동 공간 확보와 산림 생태계 연속성 회복에도 도움이 될 것으로 군은 기대하고 있다.
괴산군은 2027년 실시설계에 들어가 2030년까지 공사를 마무리할 계획이다.
송인헌 괴산군수는 "오랫동안 단절됐던 한남금북정맥의 생태축 연결을 완성하는 사업"이라며 "산림 생태계 회복과 지역 생태환경 보전을 위해 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com