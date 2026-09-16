부산시, 지역응급의료센터 9곳 지정…응급환자 대응 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일 지역응급의료센터 9곳을 지정했다
- 재지정 6곳, 신규 3곳으로 중증환자 대응을 재정비했다
- 시는 평가제 도입해 진료역량과 연계체계를 관리한다
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응급환자 진료 연속성 확보
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 지역 응급실 지도에 3년간 변화가 예고됐다. 기존 응급실 6곳은 역할을 이어가고, 3곳은 새로 지역응급의료센터에 편입돼 권역 내 중증환자 대응 체계가 재정비된다.
부산시는 오는 11월 1일부터 2029년 10월 31일까지 3년간 운영할 지역응급의료센터 9곳을 지정했다고 16일 밝혔다.
이번에 지정된 지역응급의료센터는 재지정 6곳, 신규 지정 3곳이다. 재지정 기관은 고신대학교복음병원, 대동병원, 부산대학교병원, 비에이치에스한서병원, 온병원, 좋은삼선병원 6곳이다. 신규 지정 기관은 부산부민병원, 센텀종합병원, 좋은강안병원 3곳이다.
시는 응급의료에 관한 법률에 따라 기존의 시설·장비·인력 위주 지정 기준 충족 여부를 확인하는 수준을 넘어 중증응급환자 진료실적, 질환군별 운영체계, 향후 운영계획까지 반영해 평가를 진행했다. 시는 지난 7월부터 총 9개 의료기관을 대상으로 현장평가, 정량평가, 종합평가를 실시했다.
현장평가에서는 응급환자 진료구역, 응급 전용 입원병상 등 응급실 시설과 제세동기, 인공호흡기 등 응급진료 장비, 응급환자 진료를 전담하는 의사·간호인력 확보 여부를 점검했다. 응급실 내 상시 처치 가능 기능과 수술·시술 역량 등도 함께 확인해 지정 기준 충족 여부를 평가했다.
정량평가에서는 중증응급환자 최종치료 제공률, 중증응급환자 수용 구성비 등 응급환자 수용 실적과 적정 시간 내 전문의 직접 진료율 등 응급환자 진료 실적을 중심으로 지표를 산정했다.
종합평가에서는 심정지, 급성심근경색증 등 18개 질환군에 대한 진료 및 최종치료 역량, 24시간 대응체계, 응급환자 발생부터 최종치료까지 진료 연속성 확보를 위한 전원·협력체계, 기관별 향후 운영계획의 적정성을 종합 검토했다.
시는 이번 평가에서 시설·장비·인력 등 형식적 지정 기준뿐 아니라 중증응급환자에 대한 실제 진료성과, 질환별 진료기능, 지역 응급의료체계 내 역할과 협력 수준까지 반영해 평가 체계를 기존과 다르게 구성했다고 설명했다.
시는 평가 결과를 토대로 '지역응급의료센터 평가제'를 도입해 지역응급의료센터의 중증응급환자 진료 역량을 지속 관리하고 기관 간 협력과 연계를 강화해 응급환자 진료 연속성을 높여 나갈 계획이다.
신규 지정 기관에 대해서는 지정 1년 후 운영계획 이행 여부와 중증응급환자 최종치료 실적 등을 별도로 재평가한다. 평가 결과가 당초 요구되는 진료 역량과 운영 수준에 미치지 못할 경우 지정 취소 등 필요한 조치를 적극 검토할 방침이다.
시는 모든 응급의료센터를 대상으로 상·하반기 정기 점검을 실시해 인력·시설·장비 등 지정 기준 충족 여부와 비상진료체계 유지 등 법적 기준 준수 여부를 계속 확인하기로 했다.
조규율 시민건강국장은 "이번 지역응급의료센터 지정이 부산 지역 응급의료 수요와 기관별 진료 역량을 종합적으로 평가해 지역 필수의료 기반을 강화하고, 지역 내에서 응급의료가 완결되는 체계를 구축하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com