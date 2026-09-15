[KLPGA] 조이령 점프투어 첫 정상, 2026 그랜드CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 우승

AI 핵심 요약beta
- 조이령이 15일 청주서 점프투어 첫 우승했다.
- 연장전서 안주영을 제치고 8언더파 136타를 쳤다.
- 매일 퍼트 훈련으로 정회원 승격에 다가섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=조이령(24)이 점프투어 첫 정상에 올랐다.
충청북도 청주에 위치한 그랜드 컨트리클럽(파72/6,183야드)의 남(OUT), 서(IN) 코스에서 열린 'KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전(총상금 3천만 원, 우승상금 450만 원)'에서 조이령이 연장 접전 끝에 생애 첫 점프투어 우승을 차지했다.
조이령은 1라운드 5언더파 67타, 최종라운드 3언더파 69타로 최종합계 8언더파 136타(67-69)를 기록해 안주영(19)과 연장전에 돌입했다. 18번 홀(파4,350야드)에서 진행된 첫 번째 연장전에서 안주영이 보기를 기록한 사이, 조이령은 파로 침착하게 마무리하며 우승 트로피를 들어 올렸다.
조이령은 "정말 꿈만 같고 하늘을 날아갈 듯이 기쁘다. 그동안의 노력이 이렇게 첫 우승으로 보답받게 되어 행복하다."면서 "생애 첫 연장 승부였지만 연장전에 오른 것만으로도 잘한 일이라 생각하고 마음을 편히 먹은 덕분에 긴장하지 않고 샷에만 집중할 수 있었다."고 우승 소감을 전했다.
이어 우승 원동력에 대해 조이령은 "직전 14차전을 마친 뒤 매일 500개씩 퍼트 연습을 소화했던 훈련이 결정적이었다. 그리고 최근에 장갑을 끼고 퍼트하기 시작했는데 방향성과 정확도가 향상된 것도 큰 도움이 됐다."며 "기세를 몰아 다음 차전 우승까지 노려보고 싶다. 나아가 올 시즌 정회원으로 승격해 향후 드림투어와 정규투어, 해외 무대까지 차근차근 도전하겠다."고 포부를 덧붙였다.
지난 2021년 준회원 선발 실기평가를 통해 KLPGA 준회원으로 입회한 조이령은 약 6년간 정회원으로 승격하지 못하며 힘든 시간을 보냈다. 이에 올 시즌 변화의 필요성을 느낀 조이령은 아버지와 함께 연습장 인근에 숙소를 마련하고 SNS 계정까지 모두 삭제한 채 오직 훈련에만 매진했고, 이번 우승을 통해 마침내 정회원 승격에 한 발짝 다가서게 됐다.
이밖에 아마추어 강비주(19)가 최종합계 7언더파 137타(68-69)로 단독 3위에 올랐고, 박채은B(18)가 최종합계 6언더파 138타(67-71)로 이지호(19), 표송현(18)과 함께 공동 4위 그룹을 형성했다.
iaspire@newspim.com