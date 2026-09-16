[인터뷰]② 김정중 양양군수 "케이블카는 계륵…관광소비 수혜, 마을 전체로 돌아가야"

AI 핵심 요약beta
- 김정중 양양군수는 15일 오색케이블카의 투명한 추진을 강조했다.
- 그는 관광객 체류와 소비 확대를 지역경제 핵심으로 제시했다.
- 양양공항과 연어산업을 연계해 광역관광·일자리를 키우겠다고 했다.
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"연어가 돌아오는 강처럼 사람이 돌아오는 양양 만들 것"
[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김정중 양양군수는 오색케이블카 사업과 관련해 "주민이 오랜 기간 요구해 온 사업인 만큼 행정이 일방적으로 외면할 수는 없지만 환경성과 사업성, 지역사회 수용성 등을 놓고 우려도 큰 사안"이라며 "어느 한쪽의 목소리만으로 결론을 낼 수 없는 계륵 같은 위치에 있다"고 밝혔다.
김정중 군수는 15일 뉴스핌과의 인터뷰에서 "오색케이블카는 단순히 완공 여부나 탑승객 수로 평가할 일이 아니다"며 "첫해 성과지표는 준공이 아니라 사업 추진 과정의 투명성"이라고 강조했다.
그는 "국민과 주민이 요구해 온 사업이라는 점에서 모든 목소리를 무시할 수는 없다"면서도 "환경·경제성·공공성 논란을 충분히 살피고 어떤 방식이 지역에 가장 큰 효율을 가져올지 검토해야 한다"고 말했다.
김 군수는 케이블카가 지역경제에 기여하려면 하부 정류장에 관광객을 집결시키는 데 그쳐서는 안 된다고 봤다. 오색온천과 오색리 마을 상가, 숙박시설, 지역 체험 프로그램 등을 연결해 관광 소비 수혜가 마을 전체로 확산해야 한다는 구상이다.
그는 "케이블카만 타고 바로 떠나는 구조라면 정류장 주변 일부 상점만 혜택을 보고 끝날 수 있다"며 "지역 주민과 업체의 고용·조달 참여를 늘리고 사업 수익이 지역으로 환원되는 구조를 만들어야 한다"고 말했다.
김 군수는 유럽 일부 지역의 사례처럼 케이블카를 관광시설인 동시에 이동 수단으로 바라볼 필요성도 언급했다. 다만 이는 단순 시설 확대가 아니라 설악산 관광의 접근성, 환경 보전, 지역 상권과의 연계 등을 함께 따져야 한다는 취지다.
양양 관광의 핵심 지표는 방문객 수가 아니라 체류시간과 1인당 소비액이라는 점도 분명히 했다.
김 군수는 "스쳐 지나가는 사람이 아무리 많아도 지역경제에 흔적을 남기지 못한다"며 "양양 관광은 방문객 수보다 관광객이 얼마나 오래 머무르고 지역에서 얼마나 소비했는지를 봐야 한다"고 말했다.
군은 낙산해변, 양양읍 원도심, 남대천을 연결하는 '원스톱 경제벨트'를 구축할 계획이다. 해변 관광객이 원도심과 전통시장으로 이동하고 해변·하천·시장·숙박시설의 소비가 연결되는 체류형 관광 구조를 만들겠다는 것이다.
김 군수는 양양 남부 해안권과 양양읍권을 연결하는 해안도로도 관광 기반시설의 핵심으로 꼽았다.
그는 "서핑으로 유명해진 해안권과 양양읍 사이에는 아직 관광객이 머물 만한 변화가 부족한 구간이 있다"며 "하조대에서 동산리 등으로 이어지는 해안도로가 열리면 서핑뿐 아니라 해안 문화와 숙박, 체험 콘텐츠를 함께 얹을 수 있다"고 진단했다.
이어 "해안도로는 단순히 차가 다니는 길이 아니라 관광객의 이동 동선과 지역 상권을 연결하는 길"이라며 "해안권 관광의 퍼즐을 맞추는 출발점이 될 수 있다"고 덧붙였다.
풍력발전시설이 들어선 산악지역은 조망·휴식·체험형 관광자원으로 전환하는 방안도 검토하고 있다. 풍력단지 조성 과정에서 마련된 진입도로와 정상부 구릉지, 동해안 조망을 활용해 스카이워크, 친환경 캠핑장, 트레킹과 승마 체험 등 새로운 관광 콘텐츠를 만들 수 있다는 구상이다.
김 군수는 "풍력발전이 민간 사업자의 수익으로 끝나서는 안 된다"며 "풍력단지와 기반시설을 주민과 관광객이 함께 누릴 수 있는 관광자원으로 발전시켜야 한다"고 말했다.
양양을 사계절 축제도시로 육성하겠다는 계획도 밝혔다. 여름 해변 관광에만 의존하지 않고 봄·가을·겨울에도 계절별 자연환경과 지역 특산물, 생활문화에 맞춘 축제를 운영해 관광 소비를 분산하겠다는 전략이다.
김 군수는 "양양에 오면 어느 계절, 어느 주말이든 즐길 수 있는 프로그램이 있다는 인식을 만들어야 한다"며 "연간 관광·축제 캘린더를 만들고 주말 단위로 체험과 공연, 먹거리를 연결하는 방식으로 관광 공백기를 줄이겠다"고 밝혔다.
지역 참여형 축제로는 올해 열린 '윤슬(햇빛이나 달빛이 비치어 반짝이는 잔물결) 축제'를 꼽았다. 지역 고등학생 밴드와 예술인, 청년협동조합, 요식업계 등이 함께 참여하면서 축제의 다양성과 지역 연계 효과를 확인했다는 설명이다.
김 군수는 "문화재단이 큰 틀을 만들고 청년협동조합이 운영을 맡고 지역 예술인과 음식점 업계가 참여하면 축제의 색깔이 살아난다"며 "관광객뿐 아니라 주민도 함께 즐기고 지역 상권도 매출을 올리는 구조가 중요하다"고 말했다.
겨울철 낙산해변에서는 모닥불 축제를 구상하기도 했다. 지역 농산물과 수산물을 활용한 구이 체험, 야간 공연, 해변 산책 등을 결합해 겨울 바닷가의 추위를 관광 매력으로 바꾸겠다는 것이다.
김 군수는 "불을 중심으로 한 겨울 해변 축제는 차가운 바닷바람 속에서도 따뜻한 기억을 남길 수 있다"며 "고구마·감자·지역 수산물 등 먹거리와 문화공연을 결합하면 양양의 새로운 겨울 관광 콘텐츠가 될 수 있다"고 피력했다.
남대천은 연어를 중심으로 한 생태·관광·산업의 연결 거점으로 육성한다는 방침이다. 가을철 남대천으로 돌아오는 연어를 생태교육과 체험, 먹거리, 지역상권과 결합하고 송이연어축제는 주말 단위 프로그램을 확대해 재방문 수요를 높이는 방안도 검토한다.
김 군수는 "연어는 양양을 상징하는 자원"이라며 "단순 관람을 넘어 생태·교육·먹거리·상권을 연결하는 관광 콘텐츠로 키우고 스마트 육상연어 양식과 가공산업까지 연결하겠다"고 말했다.
그는 2030년 핵심 비전으로 '푸드, 연어 산업이 되다'를 제시하고 스마트 육상연어 양식단지를 바탕으로 양식·가공·품질관리·연구개발 분야의 사계절 일자리를 만들겠다고 밝혔다.
이어 "지역 농업인의 가공 참여, 지역 소상공인의 물류·포장 사업 진출 기회를 먼저 열 수 있도록 지역 조달 우선 원칙을 세우겠다"며 "연어 가공식품과 밀키트, 로컬브랜드 상품이 전통시장과 지역 상권을 통해 판매되는 구조까지 함께 만들겠다"고 약속했다.
양양공항은 현재 운영 여건이 녹록지 않지만 향후 동해안권 광역관광을 이끌 수 있는 장기 자산으로 평가했다.
김정중 군수는 "공항이 활성화되려면 양양군 단독 관광상품만으로는 한계가 있다"며 "양양공항을 중심으로 관동팔경, 전통시장, 올림픽 유산, 동해안 관광지를 묶는 광역 연계 프로그램을 만들고 정부도 초기 항공노선의 운영 기반을 지원해야 한다"고 말했다.
그는 "연어가 돌아오는 강처럼 사람이 다시 돌아오는 양양을 만들겠다"며 "관광객으로 왔던 청년이 정착하고 일자리와 교육 때문에 떠났던 주민이 돌아오며 고향을 그리워하던 어르신도 다시 살아갈 수 있는 양양을 만들고 싶다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com