보이넥스트도어, 자유분방한 청춘으로 변신…'홈: 디럭스' 기대감↑

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 14일 '홈: 디럭스' 헤이즈 버전 콘셉트 포토를 공개했다.
- 여섯 멤버는 들판 화장실 배경에서 날것 같은 청춘을 연기했다.
- '홈: 디럭스'는 28일 발매하며 21일 스닉 피크를 공개한다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이넥스트도어가 거침없는 청춘의 날것 같은 매력으로 돌아온다.
보이넥스트도어는 지난 14일 오후 10시 팀 공식 SNS와 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 정규 1집 리패키지 '홈: 디럭스(HOME: DELUXE)'의 '헤이즈(HAZE)' 버전 콘셉트 포토와 필름을 게재했다. 단체와 개인 사진 40장을 일괄 오픈해 팬들에게 뜨거운 호응을 얻었다.
사진 속 여섯 멤버는 지난밤 신나게 논 열기가 그대로 남은 모습을 과감하게 표현한다. 외딴 들판에 있는 공중화장실을 배경으로 각양각색의 상황을 연기한다. 성호와 리우는 더러워진 화장실을 청소하고 명재현, 태산은 간밤의 여운이 남은 듯 나른하고 몽롱하다. 이한과 운학은 반대로 장난기가 넘치는 얼굴로 자유분방함을 뽐낸다. 멤버들은 '날것' 느낌 가득한 콘셉트를 생생하게 소화해 보는 재미를 준다.
보이넥스트도어는 함께 공개된 콘셉트 필름에서 더욱 거침없는 매력을 드러낸다. 영상은 흐릿해진 의식과 기억을 감각적으로 구현한다. 멤버들은 어지러이 뒤섞인 기억 속 정신없이 일탈을 만끽한다. 이들의 실감 나는 연기력은 몰입감을 끌어올린다. 특히 진중함이 돋보였던 정규 1집과 상반된 콘셉트가 신보를 향한 호기심을 증폭시킨다.
오는 28일 오후 6시 발매되는 '홈: 디럭스'는 지난 6월 선보인 첫 정규 앨범의 확장판이다. 자신들의 이야기를 솔직하게 푼 전작에 이어 성장을 향한 의지를 녹였다. 타이틀곡 '애니멀(ANIMAL)'은 끊임없이 자신을 뛰어넘겠다는 도전 정신을 담은 노래다. 제목에서 착안한 가상의 다큐멘터리 영상이 호평을 얻으며 신곡을 향한 기대 또한 높아지고 있다.
보이넥스트도어는 15~16일 '오버드라이브(OVERDRIVE)', '스파크(SPARK)' 등 새로운 콘셉트 포토와 필름을 차례로 선보일 예정이다. 오는 21일에는 신곡 일부를 미리 들어볼 수 있는 스닉 피크를 공개한다.
moonddo00@newspim.com