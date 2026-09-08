보이넥스트도어, 28일 컴백…'홈: 디럭스' 프로모션 돌입

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이넥스트도어가 정규 1집 리패키지로 돌아온다.

보이넥스트도어는 지난 7일 오후 10시 팀 공식 SNS에 정규 1집 리패키지 '홈: 디럭스(HOME: DELUXE)'의 스케줄러를 게재했다. 동물의 실루엣을 강조했던 컴백 예고 영상에 이어 스케줄러 역시 다양한 의미를 담은 표지판과 출입 통제선 등으로 꾸며져 신보를 향한 호기심을 자극한다.

그룹 보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학). [사진 = 뉴스핌DB]

스케줄러에 따르면 보이넥스트도어는 8일 트랙리스트, 11~12일 스페셜 리포트 비디오의 티저와 본편을 차례로 공개한다. 리패키지 앨범의 콘셉트에 대한 궁금증이 더해지는 가운데 스페셜 리포트 비디오는 어떤 콘텐츠일지 관심이 쏠린다.

14~16일에는 '헤이즈(HAZE)', '오버드라이브(OVERDRIVE)', '스파크(SPARK)' 등 총 3가지 버전의 콘셉트 포토와 필름이 준비돼 있다. 이어 21일 신곡 일부를 미리 들어볼 수 있는 스닉 피크와 24일 타이틀곡 뮤직비디오 티저로 기대감을 끌어올릴 예정이다. 28일 오후 6시에는 신보의 전곡 음원과 뮤직비디오 본편을 공개한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 홈: 디럭스 스케줄러. [사진=KOZ] 2026.09.08 moonddo00@newspim.com

'홈: 디럭스'는 보이넥스트도어가 지난 6월 발매한 첫 정규 앨범의 확장판이다. 이들은 정규 1집 '홈'으로 4연속 밀리언셀링을 달성하고 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 6연속 진입하며 또 한 번 '커리어 하이'를 찍었다. 이처럼 매 앨범 꾸준히 성장 중인 여섯 멤버가 들려줄 새로운 음악에 기대가 고조된다.

moonddo00@newspim.com