보넥도, 정규 1집 리패키지 타이틀곡은 '애니멀'…명재현·태산·운학 참여

AI 핵심 요약beta
- 보이넥스트도어가 8일 리패키지 ‘홈: 디럭스’ 트랙리스트를 공개했다.
- 이번 앨범은 신곡과 기존곡 등 총 14곡으로 구성됐다.
- 타이틀곡 ‘애니멀’은 도전 정신을 담고 28일 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보이넥스트도어가 정규 1집 리패키지 '홈: 디럭스(HOME: DELUXE)'로 더욱 확장된 음악 세계를 선보인다.
보이넥스트도어의 새 앨범 타이틀곡은 '애니멀(ANIMAL)'이다. 특히 명재현, 태산, 운학이 리패키지에 추가되는 5곡 가운데 '붐붐붐(Boom Boom Boom)'을 제외한 4곡의 작사·작곡 크레디트에 이름을 올려 기대를 모은다.
보이넥스트도어는 정규 1집 리패키지 '홈: 디럭스'의 트랙리스트를 8일 오후 10시 공식 SNS에 공개했다. 이에 따르면 '홈: 디럭스'는 정규 1집 '홈'의 수록곡 9곡에 신곡 '애니멀'과 '클리셰(CLICHE)', 기존 발표곡 2곡, 팬송 1곡을 더해 총 14개 트랙으로 구성된다.
타이틀곡 '애니멀'은 끊임없이 자신을 뛰어넘고 더 나은 내일을 향해 나아가겠다는 보이넥스트도어의 도전 정신과 포부를 담은 곡이다. 소속사 KOZ 엔터테인먼트의 대표 프로듀서이자 아티스트 지코가 곡 작업에 참여했으며, 멤버들과 꾸준히 호흡을 맞춰온 팝타임, 카코가 프로듀싱을 맡았다.
'클리셰'는 자신도 모르는 사이 사랑에 빠진 상황을 '클리셰'에 빗대어 풀어낸 트랙이다. '카운트 투 러브(Count To Love) (Korean Ver.)'는 2025년 8월 발매된 일본 싱글 2집 '보이라이프(BOYLIFE)'의 타이틀곡을 한국어로 번안한 곡이다. 또한 최근 공개된 두 번째 일본 디지털 싱글의 타이틀곡 '붐붐붐'도 리패키지에 담긴다.
'400 이어스(Years)'는 2024년 1월 팀 공식 유튜브 채널에서 공개돼 호응을 얻었던 보이넥스트도어의 첫 번째 팬송으로, 이번 앨범을 통해 정식 음원으로 발매된다. 정규 1집에 수록된 팬송 '아이 원더(I Wonder)', '아이 원더, 올웨이즈(I Wonder, Always)'에 이어 보이넥스트도어의 팀명이 크레디트에 새겨져 눈길을 끈다.
한편 보이넥스트도어는 오는 11일과 12일 신보 콘셉트를 엿볼 수 있는 스페셜 리포트 비디오 티저와 본편을 각각 예고했다. 이들은 이어 14일부터 16일까지 '헤이즈(HAZE)', '오버드라이브(OVERDRIVE)', '스파크(SPARK)' 버전의 콘셉트 포토와 필름을 선보일 예정이다. 정규 1집 리패키지 '홈: 디럭스'는 오는 28일 오후 6시 발매된다
moonddo00@newspim.com