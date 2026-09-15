부산항만공사 '부산항 선언 2026' 발표…지속 가능한 항만 비전 공유

AI 핵심 요약beta
- 부산항만공사가 15일 부산항 선언 2026을 발표했다.
- 부산항 개항 150주년 맞아 세계 주요 항만이 참석했다.
- 참여 항만들은 디지털·친환경 전환 협력을 강화하기로 했다.
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세계적 협력 친환경 전환 역량 확대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항이 세계 주요 항만과 손잡고 디지털·친환경 전환을 위한 협력 의지를 다졌다.
15일 부산항만공사(BPA)에 따르면 부산항 개항 150주년을 맞아 전날 항만 최고경영자들과 함께 '부산항 선언 2026: 글로벌 항만 혁신 협약'을 발표했다.
이번 행사는 부산항의 과거 150년을 돌아보고, 앞으로의 항만 비전을 공유하기 위해 마련했다.
행사에는 함부르크, 로스앤젤레스, 로테르담, 바르셀로나, 하로파, 닝보저우산 등 주요 항만 대표가 참석했다. 시애틀, 롱비치, 싱가포르, 앤트워프-브뤼헤 항만의 고위급 인사와 임기택 전 국제해사기구 사무총장도 함께했다.
선언의 핵심은 혁신과 연대다. 참여 항만들은 디지털 플랫폼 연계와 인공지능 활용을 통해 공급망 위험 예측과 대응력을 높이기로 했다. 친환경 연료 확산과 에너지 자립형 항만 전환을 위한 협력도 강화하기로 했다.
국제항만협회와 국제해사기구 등을 통해 기술과 경험을 공유해, 항만별 여건 차이를 넘어 디지털·친환경 전환 역량을 넓혀가기로 했다.
송상근 사장은 "부산항의 지난 150년은 세계 여러 항만의 경험을 배우며 성장해 온 여정이었다"며 "앞으로는 세계 주요 항만들과 함께 혁신을 이끌고 성과를 나누겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com