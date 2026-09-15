부산시의회, 분기별 '여야 협치 간담회' 정례화…민생 안정·부산 발전 속도

AI 핵심 요약beta
- 부산시의회가 15일 여야 협치 간담회를 정례화했다
- 분기마다 열어 시정·의정 현안을 논의하기로 했다
- 여소야대 속 민생 대응과 의회 안정성 강화를 노렸다
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정례 운영 시민 중심 의정 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 여소야대 상황에서 의회 운영의 안정성을 높이기 위해 여야 협치에 나선다.
시의회는 여야 협치 강화를 위한 간담회를 분기마다 열어 시정과 의정 현안을 논의하는 정례 협의체로 운영할 계획이라고 15일 밝혔다.
이번 간담회 정례화는 민생 안정과 부산 발전의 속도를 높이려면 지속적인 협치 시스템을 갖출 필요가 있다는 강무길 의장의 제안에 여야 원내대표가 공감하면서 추진됐다.
강 의장은 최근 한갑용 더불어민주당 원내대표를 비롯한 민주당 소속 의원들과 회동을 갖고 간담회 정례 개최 방향에 뜻을 모았다. 이 자리에서 참석자들은 가능한 빠른 시일 내에 첫 간담회를 열기로 의견을 모은 것으로 전해졌다.
여야 협치 간담회는 분기별 1회 개최를 원칙으로 하며, 의장과 운영위원장, 여야 원내대표, 더불어민주당 의원 등이 참석해 주요 시정 현안과 의정 과제를 놓고 의견을 교환할 예정이다. 민주당에서는 원내대표 외 10명의 의원이 참여해 논의를 이어간다.
앞서 시의회는 열린 제339회 임시회에서 양당 원내대표를 중심으로 이견을 조율해 부산시 조직개편안과 민선 9기 첫 추가경정예산안에 대한 타협안을 도출한 바 있다. 당시 여야는 쟁점 사안에 대해 절충점을 찾으며 의회 차원의 합의를 이끌어 냈다.
이를 계기로 제339회 임시회 폐회 직후 강무길 의장과 한갑용 더불어민주당 원내대표는 의장실에서 만나 '견제와 균형'이라는 의회의 본래 역할을 유지하면서도 '협력과 상생'을 통해 시민 중심의 의정활동을 강화하자는 데 뜻을 같이했다. 두 사람은 여야 협치 간담회를 그 실천 수단으로 삼자는 데 공감대를 형성했다.
시의회는 정례 간담회 운영을 통해 여야 간 이견이 있는 사안에서도 합리적인 대안을 찾고 민생 현안에 한층 신속하게 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.
여소야대 구도에 따른 시민들의 우려를 줄이고 의회가 시정 견제와 정책 협의를 병행하는 통로를 상시화하는 효과를 기대하고 있다.
강무길 의장은 "여·야 소속 정당을 떠나 부산광역시의회 모든 의원들은 시민의 이익을 최우선에 두고 집행부를 견제, 견인해야 한다는 점에서는 같은 입장"이라며 "서로를 이해하는 소통의 창구가 되는 것은 물론이고 협치의 힘으로 제10대 부산광역시의회의 경쟁력도 높아질 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com