경기도·경기관광공사, 수원 광교공원서 '뒷,산장 : 광교' 19일 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기관광공사가 19일 수원 광교공원서 뒷산위크 행사를 연다.
- 행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 체험과 뒷산마켓으로 운영된다.
- 공사는 동네 뒷산을 휴식과 여가 여행지로 재해석했다.
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자연 속 식사·커피 클래스·슬로우 조깅·공예 체험 등 다채로운 프로그램 마련
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 오는 19일 수원 광교공원 일대에서 '매주 떠나는 경기로컬 여행 주말엔 경기로'의 뒷산위크 특별 이벤트인 '뒷,산장 : 광교'를 개최한다고 15일 밝혔다.
공사에 따르면 '뒷산위크'는 멀리 떠나지 않고도 일상 가까이에서 접할 수 있는 경기도의 '동네 뒷산'을 새로운 여행 자원으로 조명하는 로컬여행 프로그램이다. 이번 행사는 '우리 동네 뒷산도 명산'이라는 취지 아래 산을 등산 목적뿐만 아니라 휴식과 취미 그리고 여가를 즐기는 주말 여행지로 재해석했다.
행사는 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며 자연·식사·커피·운동·공예 등 체험 프로그램과 로컬 셀러가 참여하는 '뒷산마켓', 현장 이벤트로 구성된다.
오전에는 자연 속에서 식사를 즐기는 '뒷산모닝클럽'과 경기미 3종 주먹밥, 로컬 채소 음식을 맛보는 '뒷산런치클럽'이 각 회차당 30명(총 60명) 규모로 진행된다.
오후에는 야외 커피 추출법(에어로프레스, 모카포트, 드립)을 배우고 시음하는 '뒷산커피클럽'이 열린다.
이 밖에도 슬로우 조깅과 올바른 보행법을 배우는 '뒷산헬스클럽', 식물 채집 기반 에코프린팅으로 식물도감을 만드는 '뒷산작업클럽', 소창 손수건 자수 체험인 '뒷산바느질클럽' 등이 운영된다.
사전예약 프로그램 참가비는 5000원~2만원이며 뒷산마켓 및 현장 이벤트는 무료로 이용할 수 있다. 세부 일정과 신청 방법은 공식 누리집에서 확인 가능하다.
경기관광공사 관계자는 "뒷산은 특별한 준비 없이 일상에서 쉽게 접할 수 있는 가장 가까운 여행 공간"이라며 "앞으로도 새로운 시선으로 도내 다양한 지역 관광자원을 발굴하고 로컬여행 콘텐츠를 지속해서 확장해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com