세종시 청소년상담복지센터, 18일 '조치원읍→새롬동' 이전

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 18일 청소년센터 2곳을 새롬동으로 옮겼다.
- 상담 접근성을 높이고 위기청소년 지원을 강화했다.
- 조치원 거점상담 2곳 운영, 1388은 정상 가동했다.
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청소년 상담 접근성·위기청소년 지원 기능 등 강화
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시 청소년상담복지센터와 학교밖청소년지원센터가 조치원읍에서 청소년 밀집지역인 새롬동으로 이전한다.
15일 시에 따르면 청소년의 상담 접근성을 높이고 위기청소년 지원 기능을 강화하기 위해 두 센터를 오는 18일 새롬동 새롬종합복지센터 1층으로 이전한다.
이번 이전은 시정 5기 공약인 '세종 청소년안전망 강화'를 조기에 실현하기 위한 것으로, 청소년의 상담 접근성을 높이고 위기 청소년 지원 기능을 강화하기 위해 추진됐다.
청소년상담복지센터 이전에 따라 기존 민간 건물 임차해 지급했던 연간 4800만원 규모의 임대료와 부대비용도 절감할 수 있게 됐다.
학교밖청소년지원센터도 함께 이전해 학업 중단 청소년을 비롯해 복합적인 어려움을 겪는 위기청소년을 위한 맞춤형 지원 체계도 한층 강화될 전망이다.
시는 새롬동 이전에 따른 읍·면 지역 청소년들의 상담 공백을 최소화하기 위해 조치원읍 내 거점 상담공간 2곳을 운영해 지역 간 균형 있는 상담 서비스를 제공할 방침이다.
이전 당일인 18일에는 센터가 하루 동안 임시 휴관한다. 다만 청소년전화 1388은 정상 운영해 위기청소년 상담과 지원에는 차질이 없도록 할 예정이다.
김려수 보건복지국장은 "청소년 인구가 많은 새롬동으로 센터를 이전함으로써 도움이 필요한 청소년들이 보다 편안하게 문을 두드릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 동 지역과 읍·면 지역을 아우르는 든든한 청소년 안전망을 만들어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com