[개장시황] 외국인·기관 6000억 매도…코스피 6659선 하락 개장

AI 핵심 요약beta
- 15일 코스피·코스닥이 외국인·기관 매도에 약세를 보였다
- 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 상승하며 반도체주가 엇갈렸다
- KRX 애프터마켓은 첫날 1조8000억원 거래됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
코스닥도 약세…주성엔지니어링 4%↓
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 15일 국내 증시가 장 초반 약세를 보이고 있다. 코스피는 외국인과 기관의 동반 매도에 6650선에서 움직이고 있다.
삼성전자가 보합에 머문 가운데 SK하이닉스는 소폭 상승하며 반도체 대형주도 엇갈린 흐름을 나타냈다.
한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 10분 기준 코스피는 전 거래일보다 28.33포인트(0.42%) 내린 6656.04를 기록하고 있다. 코스피는 전장 대비 25.12포인트(0.38%) 하락한 6659.25에 개장했다.
코스닥도 약세다. 같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 2.59포인트(0.32%) 내린 804.20을 나타냈다. 코스닥은 전장보다 0.30포인트(0.04%) 하락한 806.49에 출발한 뒤 낙폭을 확대했다.
수급은 외국인과 기관의 동반 매도세가 지수에 부담을 주고 있다. 대체거래소(ATS) 넥스트레이드(NXT) 수치까지 모두 합치면 유가증권시장에서 외국인은 2956억원, 기관은 3068억원을 각각 순매도했다. 반면 개인은 5647억원을 순매수하며 매물을 받아내고 있다.
코스닥시장에서는 외국인이 805억원을 순매도했고 기관도 33억원 매도 우위를 보이고 있다. 개인은 841억원을 순매수했다.
코스피 시가총액 상위 종목은 혼조세다. 삼성전자는 24만9000원으로 보합을 기록하고 있으며 SK하이닉스는 0.24% 오른 170만1000원에 거래되고 있다. 삼성전자우(0.82%)와 SK스퀘어(0.90%)도 상승하고 있다.
반면 삼성전기(-1.42%), LG에너지솔루션(-0.85%), 현대차(-0.40%), KB금융(-1.93%), 삼성생명(-2.68%)은 하락하고 있다. 삼성바이오로직스는 보합이다.
코스닥 시가총액 상위 종목도 종목별 차별화가 나타나고 있다. 알테오젠은 0.96%, 레인보우로보틱스는 0.83%, 로보티즈는 2.47%, 이오테크닉스는 0.23% 상승하고 있다.
반면 주성엔지니어링(-4.13%)과 원익IPS(-3.54%) 등 반도체 장비주가 큰 폭으로 내리고 있다. 에코프로(-0.86%), 에코프로비엠(-0.58%), 리노공업(-1.23%), 심텍(-0.08%)도 약세다.
장 초반 국내 증시는 외국인과 기관의 매도 물량이 출회되면서 전날에 이어 약세 흐름을 이어가고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 내내 AI 규제와 안전성 관련 뉴스플로우가 빈번하게 등장하면서, 반도체의 단기적인 주가 변동성을 높일 소지가 있다"고 분석했다.
오늘 국내 증시에 대해서는 "미 10년물 금리 5.0% 돌파 및 미국 반도체주 급락 부담에도 전일 국내 증시에 선반영 인식 속 미국 증시 장중 낙폭 축소 소식 등에 힘입어 전일의 급락분을 만회해 나갈 것으로 보인다"고 전망했다.
이날 오전 9시 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1347.0원에 거래되고 있다.
한편 전날 첫선을 보인 한국거래소(KRX) 애프터마켓에서는 1조8000억원 규모의 거래가 이뤄졌다. 이는 이날 KRX 전체 거래대금 27조6000억원의 6.6% 수준이다.
전체 거래의 93.0%를 개인투자자가 차지했으며 개인은 537억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 480억원, 63억원을 순매도했다. 시간대별로는 오후 7~8시 거래 비중이 30.7%로 가장 높아 장 후반으로 갈수록 거래가 활발해졌다.
다만 일부 종목은 상대적으로 얇은 호가 속에서 큰 폭으로 출렁였다. 한화갤러리아는 애프터마켓에서 정규장 대비 15.4% 오른 3070원까지 치솟았다가 오후 7시 50분께 2635원으로 상승분을 대부분 반납했다.
포니링크와 밸로프도 장중 시가 대비 각각 29.90%, 30.00% 급등했지만 이후 고점 대비 20% 넘게 밀렸다. 유화증권과 에이치엘사이언스, LS티라유텍, KNN 등도 장중 20%대 변동률을 기록하며 첫날부터 종목별 높은 변동성을 나타냈다.
plum@newspim.com