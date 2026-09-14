'추미애 지사 사퇴 청원'에…경기도 "민생예산 고의 삭감 주장은 사실 왜곡한 것"

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긴축 재정·산후조리비 폐지 여파로 사퇴 촉구 청원 사흘 만에 1만 명 동의

도 대변인 "전임 도정 9개월 치 불완전 예산 탓...재정 공백 막으려 고육지책"

지방채 발행 한도 99.6% 달해 추가 여력 부재 "세제개편 등 근본 해법 중앙정부 촉구"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 최근 '재정 비상 상황' 선언 및 세출 구조조정에 반발해 제기된 추미애 경기도지사 사퇴 촉구 도민 청원과 관련해 "민선 9기 도정이 멀쩡한 민생 예산을 고의로 삭감했다는 주장은 사실을 왜곡한 것"이라며 공식 유감을 표명했다.

경기도 대변인은 14일 서면 브리핑을 통해 '도 재정 위기 대처 방안과 도민 청원' 이슈에 대한 경기도의 입장을 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

이번 대변인 브리핑은 지난 11일 경기도 청원 홈페이지에 올라온 '추미애 도지사 사퇴를 청원합니다'라는 게시글이 사흘 만에 도지사 공식 답변 요건인 1만 명 이상의 동의를 얻은 데 따른 조치다.

청원인들은 추 지사의 재정 비상 선언 이후 단행된 5465억 원 규모의 세출 구조조정과 산후조리비 지원 사업 폐지 등 민생 예산 감축, 관사 계약 논란 등을 문제 삼으며 사퇴를 촉구했다.

이에 대해 도 대변인은 "지난해 편성된 2026년 경기도 민생 필수 예산은 애초부터 9개월 분만 반영되어 있었다"며 "별도의 재원을 마련하지 못하면 10월부터 학교급식, 노인장기요양 등 상당수 민생 필수 사업이 중단될 수밖에 없었던 구조적 한계가 존재했다"고 설명했다.

이어 경기도의 극심한 재정 난맥상을 지적했다. 도 대변인은 "2025년 경기도는 약 20년 만에 지방채를 발행했고 발행액은 한도의 99.6%에 달했다"며 "각종 기금과 내부 재원까지 상당 부분 끌어다 쓴 상태여서 추가로 동원할 수 있는 재정 여력이 거의 남아 있지 않았다"고 강조했다.

그러면서 "민선 9기 경기도정은 민생 필수 사업이 멈추는 비상사태를 막기 위해 모든 노력을 기울이고 있다"며 "당장의 재정 공백을 메우는 한편 같은 위기가 반복되지 않도록 중앙정부와 국회에 세제 개편 등 근본적인 해법 마련을 촉구하고 있다"고 덧붙였다.

마지막으로 도 대변인은 "경기도가 처한 엄중한 재정 상황에 대해 도민 여러분의 깊은 이해를 부탁드린다"며 "도민의 삶을 지키고 재정 위기를 극복하는 데 끝까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com