【韩股收盘】 KOSPI指数跌逾3% 收盘报6684.38点

纽斯频通讯社首尔9月14日电 韩国股市14日大幅下跌。受半导体大型股下跌拖累，韩国综合股指（KOSPI）跌幅超过3%，创业板指数（KOSDAQ）跌近2%。

图为首尔市中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，KOSPI指数当天收于6684.38点，较前一交易日下跌225.53点，跌幅3.26%；KOSDAQ指数收于806.90点，下跌13.84点，跌幅1.69%。

从资金流向看，韩国股票市场个人投资者净买入4.1251万亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出3.9116万亿韩元和1.6900万亿韩元。

KOSDAQ市场方面，个人投资者净买入1484亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出1210亿韩元和348亿韩元。

市值排名靠前的股票多数下跌，半导体股跌幅明显。三星电子下跌4.05%，收于每股24.9万韩元；SK海力士下跌6.35%，收于每股169.7万韩元。三星电子优先股、SK Square、三星电机、LG新能源、现代汽车和三星生命分别下跌5.12%、8.17%、4.50%、2.36%、2.88%和3.09%。

三星生物制剂上涨0.35%，成为市值排名靠前股票中唯一上涨的个股；KB金融上涨2.08%。

新韩投资证券表示，美国8月消费者价格指数（CPI）符合预期，但核心物价略高于预期，使市场对9月美国基准利率上调的担忧加剧。同时，中东地缘政治风险以及有关人工智能（AI）投资速度可能放缓的讨论叠加，导致投资情绪受到抑制。在外国投资者持续抛售现货和期货的情况下，以半导体为中心的AI产业链走弱。

首尔外汇市场方面，美元兑韩元汇率连续第三个交易日上涨，为两个月来首次出现这一走势，14日收于1347.30韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社