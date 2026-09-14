韩国8月ICT出口近600亿美元创历史新高

纽斯频通讯社世宗9月14日电 韩国产业通商部14日发布的数据显示，韩国8月信息通信技术（ICT）出口额为599.8亿美元，同比增长162.6%，创月度历史新高，连续3个月超过500亿美元。ICT贸易顺差达413.7亿美元，首次突破400亿美元。

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数据显示，8月韩国ICT进口额为186.1亿美元，同比增长48.8%。ICT出口额占韩国整体出口额982.5亿美元的61%，出口占比首次超过60%。

从主要产品看，半导体出口额为466.7亿美元，同比增长209%；计算机及周边设备出口额为64亿美元，同比增长383.1%；手机出口额为16.4亿美元，同比增长23.2%；通信设备出口额为2.1亿美元，同比增长11.5%。显示面板出口额为16.9亿美元，同比下降7.0%。

分析认为，全球大型科技企业扩大设备投资，人工智能（AI）基础设施需求持续保持强劲，加之存储器供不应求推动固定交易价格持续上涨，带动半导体出口刷新单月最高纪录，并连续8个月保持超过100%的同比增长。

从出口地区看，韩国对美国出口同比增长306.5%，对中国（含香港）出口增长227.9%，对印度、越南、日本、台湾地区和欧盟出口分别增长126.7%、81.4%、72.4%、54.3%和49.1%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社