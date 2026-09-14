부산시, 국무총리비서실과 소상공인 간담회…지원정책 현장 목소리 청취

관광 소비·지역화폐·영업 규제 등 집중 토론

상인 의견 바탕 정책 실효성 높이기 방안 모색



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 국무총리비서실과 함께 오는 15일 벡스코 컨벤션홀에서 '부산지역 소상공인 현장소통 간담회'를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 간담회는 중앙정부와 지방정부에서 추진하고 있는 소상공인·지역상권 지원정책에 대한 현장의 체감도를 살펴보고, 지역 상인과 상권 관계자 등의 의견을 직접 들어 향후 상권 활성화 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

부산시가 국무총리비서실과 함께 15일 오후 2시 벡스코 컨벤션홀 101호에서 부산지역 소상공인 현장소통 간담회를 개최한다. 사진은 부산시청 전경[사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

상권 지원정책이 지속 확대되고 있는 가운데 정책이 실제 현장에서 어떻게 작동하고 있는지 살펴보고 지원정책과 현장 수요 간 간극을 좁히기 위한 방안을 함께 모색한다는 데 의미가 있다.

이날 간담회에는 국무총리비서실, 부산시, 지역 상인, 유관 기관·전문가, 시민 등 60여 명이 참석할 예정이다. 간담회는 일방적인 정책 설명이나 건의사항 전달 방식에서 벗어나, 정책 주제별 발제와 지정토론 방식으로 진행된다. 참석자들이 각자의 경험과 현장의 목소리를 자유롭게 공유하고 중앙정부와 지방정부의 정책 방향에 대해 함께 의견을 나누는 방식이다.

본격적인 토론에서는 소상공인과 지역상권을 둘러싼 주요 현안을 3개 주제로 나눠 집중적으로 논의한다. 첫 번째 세션에서는 '부산 방문객 증가에 따른 소비구조 변화와 소상공인·지역화폐 대응과제'를 주제로, 두 번째 세션에서는 '관광 소비 확대에 대응한 상권 단위 지원제도 개편 및 국비 지원체계 개선'을 주제로, 세 번째 세션에서는 '방문객 수요에 부합하는 옥외영업·공유재산 활용 등 영업 규제 합리화'를 주제로 논의를 이어간다.

이를 통해 변화하는 소비 환경에 대응한 지역상권의 활성화 방안을 살펴보고 정부와 부산시의 소상공인·상권 지원정책에 대한 현장의 의견을 바탕으로 정책의 실효성과 체감도를 높일 수 있는 개선 방향을 모색한다. 이어지는 자유토론에서는 지역 상인과 상권 관계자들이 현장에서 겪고 있는 애로사항과 정책 건의사항을 제시하고 참석자들이 이에 대해 자유롭게 의견을 교환한다.

시는 이날 제시된 의견을 바탕으로 소상공인 지원정책의 실효성과 현장 체감도를 높이기 위한 개선방안을 모색할 계획이다. 이 가운데 시 차원에서 개선할 수 있는 사항은 향후 소상공인·상권 정책에 반영을 검토하고 중앙정부 차원의 제도개선이 필요한 사항은 국무총리비서실 등 관계 기관과 공유할 예정이다.

전재수 시장은 "소상공인 지원정책은 현장에서 실제로 도움이 되고 체감할 수 있을 때 그 의미가 있다"며 "이번 간담회가 중앙정부와 시, 지역 소상공인이 한자리에서 현장의 어려움과 필요한 정책을 함께 논의하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com