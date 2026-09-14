군포시 '공론형 주민총회' 마치고 12개 동 53건 자치계획 최종 승인

단순 찬반 표결 벗어나 '원탁 토론 방식' 도입...지역 의제 및 세부 방향 숙의

한대희 시장 "토론과 소통 기반 주민자치 경험 축적...행정적 지원 지속"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 관내 12개 동에서 열린 '2026년 공론형 주민총회'를 마치고 총 53건의 동별 자치계획을 최종 승인했다고 14일 밝혔다.

금정동 주민총회. [사진=군포시]

시에 따르면 지난 8월 22일부터 9월 10일까지 각 동 주민자치회 주관으로 진행된 이번 주민총회에는 시민 총 6334명이 참여했다. 지역별로는 송부동이 1041명으로 가장 많은 참여를 기록했으며 오금동(885명)과 산본1동(628명)이 뒤를 이었다.

올해 치러진 총회의 가장 큰 특징은 기존의 단순 사업 설명 및 찬반 결정 방식에서 벗어나 '공론형'으로 전환됐다는 점이다. 12개 동 모두 테이블별 원탁 토론 방식을 도입해 주민들이 직접 지역 의제를 점검하고 사업의 필요성과 추진 방향 등에 대한 세부적인 의견을 나눴다.

이번 총회의 토론과 숙의 과정을 거쳐 최종 승인된 53건의 자치계획안은 향후 각 동별 추진 일정에 맞춰 실제 사업으로 실행될 예정이다.

총회에 참여한 한 주민은 "사업에 대해 바라는 점이나 개선사항을 직접 이야기하고 다른 주민들의 의견도 들을 수 있어 유익했다"며 "지역 발전을 위해 직접 참여해 의견을 나누는 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.

군포2동 주민총회. [사진=군포시]

앞서 군포시는 주민총회를 실질적인 공론의 장으로 개편하기 위해 주민자치회 역량 강화 교육을 비롯해 퍼실리테이터(토론 촉진자) 양성 등을 지원해 왔다. 시는 이번 총회 운영 경험을 바탕으로 향후 주민들이 일상적으로 지역 문제를 논의할 수 있도록 참여 기회를 확대할 방침이다.

한대희 군포시장은 "주민총회의 핵심은 단순한 사업 결정에 그치지 않고 지역 문제를 함께 고민하며 서로 다른 의견을 조율하는 경험을 쌓는 데 있다"며 "앞으로도 총회에서 축적된 토론 경험이 실질적인 주민자치의 기반으로 자리 잡을 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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