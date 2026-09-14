군포시 '공론형 주민총회' 마치고 12개 동 53건 자치계획 최종 승인

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 14일 12개 동 주민총회를 마치고 53건을 승인했다.
- 8월 22일부터 9월 10일까지 6334명이 공론형 토론에 참여했다.
- 시는 토론 기반 주민자치를 넓히고 사업 실행을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한대희 시장 "토론과 소통 기반 주민자치 경험 축적...행정적 지원 지속"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 관내 12개 동에서 열린 '2026년 공론형 주민총회'를 마치고 총 53건의 동별 자치계획을 최종 승인했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 지난 8월 22일부터 9월 10일까지 각 동 주민자치회 주관으로 진행된 이번 주민총회에는 시민 총 6334명이 참여했다. 지역별로는 송부동이 1041명으로 가장 많은 참여를 기록했으며 오금동(885명)과 산본1동(628명)이 뒤를 이었다.
올해 치러진 총회의 가장 큰 특징은 기존의 단순 사업 설명 및 찬반 결정 방식에서 벗어나 '공론형'으로 전환됐다는 점이다. 12개 동 모두 테이블별 원탁 토론 방식을 도입해 주민들이 직접 지역 의제를 점검하고 사업의 필요성과 추진 방향 등에 대한 세부적인 의견을 나눴다.
이번 총회의 토론과 숙의 과정을 거쳐 최종 승인된 53건의 자치계획안은 향후 각 동별 추진 일정에 맞춰 실제 사업으로 실행될 예정이다.
총회에 참여한 한 주민은 "사업에 대해 바라는 점이나 개선사항을 직접 이야기하고 다른 주민들의 의견도 들을 수 있어 유익했다"며 "지역 발전을 위해 직접 참여해 의견을 나누는 뜻깊은 시간이었다"고 소감을 전했다.
앞서 군포시는 주민총회를 실질적인 공론의 장으로 개편하기 위해 주민자치회 역량 강화 교육을 비롯해 퍼실리테이터(토론 촉진자) 양성 등을 지원해 왔다. 시는 이번 총회 운영 경험을 바탕으로 향후 주민들이 일상적으로 지역 문제를 논의할 수 있도록 참여 기회를 확대할 방침이다.
한대희 군포시장은 "주민총회의 핵심은 단순한 사업 결정에 그치지 않고 지역 문제를 함께 고민하며 서로 다른 의견을 조율하는 경험을 쌓는 데 있다"며 "앞으로도 총회에서 축적된 토론 경험이 실질적인 주민자치의 기반으로 자리 잡을 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com