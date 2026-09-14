"美美与共·韩中缘友好之夜"活动在首尔举行

纽斯频通讯社首尔9月14日电 "美美与共·韩中缘友好之夜"活动8日晚在韩国首尔南山国乐堂举行。活动由韩中文化友好协会主办，中国驻韩国大使馆提供支持。

活动现场。【图片=记者 周钰涵 摄】

活动旨在庆祝韩中建交34周年，并共迎2026深圳APEC峰会。中国驻韩国大使戴兵，国民力量党国会议员金健，前国会议员崔元植，新时代中国大讲堂名誉校长、前议员崔承宰，韩中文化友好协会会长曲欢、韩中文化友好协会会员以及媒体记者逾百人参加活动。

中国驻韩国大使戴兵致辞。【图片=记者 周钰涵 摄】

戴兵表示，当前，中韩友好合作氛围明显升温。这种态势来之不易，值得双方倍加珍惜。中方愿同韩方一道，落实好两国元首重要共识，共同推动中韩关系沿着正确轨道不断前进。当前，中国正以高质量发展推进中国式现代化建设。希望韩方发挥"近水楼台"和深耕中国的优势，抓住中国"十五五"规划机遇，共同做大互利共赢的蛋糕。

国民力量党国会议员金健致辞。【图片=记者 周钰涵 摄】

金健说，继去年庆州APEC会议之后，今年APEC峰会将在中国深圳举行。衷心希望韩中两国更加频繁地相聚、更加深入地沟通，不断拓展合作广度与深度。祝愿2026年深圳APEC会议取得圆满成功，祝愿韩中两国友谊长存、共同繁荣。

韩中文化友好协会会长曲欢致辞。【图片=记者 周钰涵 摄】

曲欢表示，从新罗到朝鲜，韩国文人与中国学者以文会友、以学结缘，留下许多动人佳话。"饮水思源"，"岁寒之友"与崇尚和合的精神都是韩中共同的文化基因。愿我们把地理上的"近"，变成民心间的"亲"；把文化上的"通"，变成合作中的"共"。近水楼台韩中缘，同海共航正扬帆。

嘉宾致辞后，活动还安排了"斗酒诗百篇"、茅台品评、秋日诗歌吟诵等环节。与会嘉宾以酒会友、以诗传情，并通过四字成语表达对韩中友爱情谊的美好祝愿。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社