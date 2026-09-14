남양주시, 2027 대한민국 독서대전 개최지 최종 선정

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 전국 최대 규모의 독서·출판·문화 축제인 '2027 대한민국 독서대전' 개최지로 최종 선정됐다.

대한민국 독서대전은 독서문화 확산을 위해 매년 전국 지방자치단체를 순회하며 열리는 국내 대표 독서문화 축제로 2027년에 제14회를 맞는다.

정약용도서관 전경. [사진=남양주시]

14일 남양주시에 따르면 시는 오는 18일 춘천시에서 열리는 '2026 대한민국 독서대전' 본행사에서 남양주시는 차기 개최지로서 독서대전 대회기를 전달받고 2027년 독서대전 준비에 본격적으로 나설 계획이다.

시는 2027년 대한민국 독서대전 공식 슬로건은 '정약용의 서재에서 내일의 지혜를 담다'로 정했다고 밝혔다. 이를 바탕으로 시민의 일상 속에 독서문화를 확산하고 '책 읽는 시민, 인문도시 남양주'를 전국에 알린다는 방침이다.

특히 남양주를 대표하는 역사 인물인 정약용의 철학과 독서정신을 축제 전반에 반영해 지역 정체성을 살린 차별화된 독서대전을 선보이겠다고 설명했다.

남양주시는 이를 위해 정약용의 3대 독서법인 ▲정독(자세히 깊이 있게 읽기)▲질서(생각과 질문을 기록하며 읽기)▲초서(중요한 구절을 베껴 쓰며 읽기)를 현대적으로 재해석한 다양한 프로그램을 운영한다. 단순히 책을 읽는 데 그치지 않고 생각하고 기록한 내용을 삶의 지혜로 이어가는 독서문화를 확산한다는 계획이다.

축제는 2027년 1월부터 남양주시 13개 공공도서관과 정약용도서관을 중심으로 연중 프로그램 형태로 시작되며 3월에는 '책의 도시 선포식'을 통해 독서대전의 본격적인 시작을 알리고 시민 참여 분위기를 조성한다.

본 행사는 독서의 달인 2027년 9월 24일부터 26일까지 사흘간 정약용도서관과 정약용유적지 등 남양주시 주요 공간에서 열린다. 시는 책과 사람, 도시와 공간을 잇는 다양한 독서문화 프로그램을 마련해 도시 전역이 독서 축제의 장이 되는 대한민국 독서대전을 구현한다.

최현덕 남양주시장은 "2027 대한민국 독서대전 유치는 그동안 구축해 온 도서관 인프라와 시민들의 독서에 대한 관심이 함께 이뤄낸 뜻깊은 결실"이라며 "시민 누구나 일상에서 책과 인문을 접하고 남양주시가 대한민국을 대표하는 인문도시로 도약할 수 있도록 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com