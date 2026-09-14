안성시, 인플루엔자·코로나19 무료 예방접종 실시

AI 핵심 요약beta
- 안성시가 21일부터 무료 인플루엔자 접종을 한다.
- 어린이·임신부·65세 이상이 순차 접종 대상이다.
- 15~64세 취약계층도 10월 13일부터 무료다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 오는 21일부터 내년 4월 30일까지 지역 내 73개 위탁의료기관에서 인플루엔자 무료 예방접종을 실시한다고 14일 밝혔다.
국가 무료 예방접종 대상은 ▲생후 6개월~14세 어린이▲임신부▲65세 이상 어르신(1961년 12월 31일 이전 출생자)이다.
특히 접종 초기 혼잡을 줄이고 안전한 예방접종을 위해 대상별로 접종 시작일을 달리해 순차적으로 접종될 예정이다.
주요 접종 일정은 2회 접종 대상 어린이와 임신부는 9월 21일부터 1회 접종 대상 어린이는 9월 28일부터다.
65세 이상 어르신은 연령에 따라 ▲75세 이상은 10월 12일▲70~74세는 10월 15일▲65~69세는 10월 19일부터 접종을 시작하며 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 백신을 동시에 접종받을 수 있다.
특히 안성시는 국가 무료 예방접종 대상 외에도 자체적으로 무료 접종을 지원한다.
지원대상은 안성시에 주소를 둔 만 15~64세 가운데 심한 장애인(기존 장애등급 1~3급), 기초생활수급자, 국가유공자 본인 등으로 10월 13일부터 12월 31일까지 안성시보건소에서 무료 접종을 받을 수 있다.
예방접종은 별도의 예약 없이 신분증을 지참해 지정된 위탁의료기관을 방문하면 가능하다.
안성시보건소 관계자는 "인플루엔자와 코로나19는 유행하는 바이러스가 달라질 수 있어 매년 적기에 예방접종을 받는 것이 중요하다"며 "대상별 접종 시작일을 미리 확인하고 신분증을 지참해 위탁의료기관을 방문해 주시길 바란다"고 당부했다.
lsg0025@newspim.com