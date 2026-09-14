청년 만난 박홍근…"미래투자 확대·교육재정 구조개혁 병행"

AI 핵심 요약beta
- 박홍근 장관이 14일 고려대를 찾아 학생들과 식사했다
- 정부가 내년 천원의 아침밥 지원단가를 3000원으로 올린다
- 박 장관은 청년주택을 살피고 미래투자 필요성을 강조했다
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식비와 교통비, 주거비 등 정책 개선 의견 청취
[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 박홍근 기획처 장관이 14일 고려대학교를 찾아 총학생회 학생들과 아침 식사를 하며 식비와 교통비, 주거비 등 대학생들이 체감하는 생활비 부담과 정책 개선에 대한 의견을 들었다고 밝혔다.
정부는 청년들의 생활비 부담을 낮추기 위해 재정을 추가 투입하기로 했다. 내년도 예산안에서 '천원의 아침밥' 정부 지원 단가를 현재 2000원에서 3000원으로 50% 인상한다. 학업과 취업 준비를 병행하는 청년들의 식비·교통비·주거비 부담을 줄이겠다는 취지다.
박 장관은 '대전환의 시대, 대한민국이 나아갈 길'을 주제로 특강도 진행했다. 특강에서는 산업화와 민주화를 한 세대 만에 달성한 대한민국의 성장 과정을 돌아보고, 반도체·K-컬처·인공지능(AI) 등 미래 도약을 이끌 핵심 기회를 짚었다.
특히 '대체 불가 대한민국'을 위한 대응 방향으로 2027년 예산과 미래대응기금을 적극 활용한 '선제적 대규모 투자'의 필요성과 인구구조 변화에 대응한 지방교육재정교부금 개편, 2045년 국가발전전략 수립 등을 강조했다.
한편 박 장관은 고려대 인근 청년주택인 '안암생활'을 방문해 청년 주거 현장도 살폈다. '안암생활'은 공급 과잉 상태였던 관광호텔을 기숙사로 용도 변경한 뒤 리모델링한 기숙사형 청년주택이다. 대학생과 청년 창업인·창작가·예술인에게 안정적인 주거 공간을 제공하고 있다.
기획처 관계자는 "청년의 삶 전반의 어려움과 정책 수요 등에 관한 의견을 지속적으로 듣고, 청년이 일상에서 체감할 수 있는 지원과 미래를 준비할 기회를 지속적으로 확대할 것"이라고 말했다.
wideopen@newspim.com