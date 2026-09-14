李在明将同中亚五国首脑举行会谈并主持首届韩-中亚峰会

纽斯频通讯社首尔9月14日电 韩国总统李在明14日起连续3天与乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦5个中亚国家首脑举行双边会谈，并将于16日在首尔主持首届韩-中亚峰会。

青瓦台全景。【图片=纽斯频通讯社】

总统府青瓦台首席发言人姜由桢当天在记者会上表示，李在明将通过首届韩-中亚峰会，把韩国与这一战略要地的合作提升至首脑级别。韩方计划将中亚地区的增长需求与韩国扩大供应链和市场的战略相结合，建立互惠互利的增长基础。

姜由桢说，李在明计划使此次首脑会谈不仅局限于一次性活动，而是建立可持续的地区伙伴关系，并转化为实现"新北方政策"和外交多元化的实质成果。

她表示，韩方期待通过此次峰会争取中亚国家支持韩国在半岛问题上的立场，同时加强应对毒品、恐怖主义、网络犯罪等跨国犯罪的合作，以切实提升国民安全。

李在明14日首先与乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行首脑会谈。乌兹别克斯坦是韩国在交通和基础设施建设项目方面的重要合作伙伴，也是中亚人口最多的新兴市场。

李在明将通过与对韩国进行国事访问的米尔济约耶夫举行会谈，进一步拓展两国合作领域。预计在两国首脑的共同见证下，双方将举行13项政府部门间协定和谅解备忘录（MOU）交换仪式。

首脑会谈后，两国各界约50名人士将出席国宴。国宴将提供结合乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫个人喜好以及两国饮食文化和食材特点的韩餐。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社