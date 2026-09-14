수원시, 이동기 제2부시장 취임

AI 핵심 요약beta
- 이재준 수원시장이 14일 이동기 제2부시장에게 임용장을 수여했다
- 이동기 제2부시장은 이날 수원특례시 제8대 제2부시장으로 취임했다
- 중앙·지역·시민사회 경험 바탕으로 협력 강화가 기대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 이동기 제2부시장이 9월 14일 취임했다고 밝혔다.
이재준 수원특례시장은 이날 집무실에서 이동기 제2부시장에게 임용장을 수여했다.
제8대 수원시 제2부시장으로 취임한 이동기 제2부시장은 1974년생으로 연세대학교 행정대학원에서 정치행정리더십 전공으로 정치학 석사 학위를 받았다.
노무현 정부 대통령비서실 행정관, 소상공인진흥공단 청렴시민감시관, 한국광해관리공단 이사(비상임), 더불어민주당 정책위원회 부의장, 더불어민주당 민주연구원 이사, 건설산업정보원 원장을 지냈다.
중앙정부(대통령비서실), 지역(더불어민주당 속초·인제·고성·양양지역위원장), 시민사회(속초·고성·양양 반부패국민연대 사무국장) 경험을 두루 갖춘 이동기 제2부시장은 중앙정부와 협력을 강화하며 수원의 강점과 가치를 적극적으로 알리고 현장에서 시민들과 활발하게 소통하며 현안을 협의·조정하는 역할을 할 것으로 기대된다.
이재준 시장은 "이동기 제2부시장은 중앙을 알고 지방을 알고 현장을 아는 인물"이라며 "수원의 가치를 적극적으로 알리고 중앙정부·경기도와 수원시의 협력을 이끌어내는 역할을 해주시길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com