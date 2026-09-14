서울 시내버스 16일 파업 예고…무료 셔틀버스 1500대·지하철 증회

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 14일 버스 파업 대비 비상수송대책을 발표했다
- 노조가 16일 첫차부터 파업 예고하자 총력 대응에 나섰다
- 셔틀 1500대·지하철 증회·따릉이 무료 등 대책을 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
출퇴근 시간 조정, 재택근무 권장
25개 자치구 교통정보 신속 제공
불법적 조업 방해 행위 엄정 대처
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 16일 버스 파업에 대비한 비상수송대책을 14일 발표했다. 서울시버스노동조합이 15일까지 임금협상 합의안이 마련되지 않으면 16일 첫차부터 파업에 돌입하겠다고 예고한 가운데, 서울시는 가용한 모든 교통 수단을 동원해 관련 대응에 총력을 기울인다는 방침이다.
시는 올해 들어 두 차례 파업이라는 초유의 상황에 대비해 모든 가능성을 열어두고 비상수송대책을 마련했다. 또 노조가 강경대응을 예고한 만큼, 25개 자치구와 협력해 파업에 대비 중이다.
우선 지난 1월 파업 당시 700여 대를 투입했던 무료 셔틀버스(전세버스)를 이번에는 최대 1500대까지 확대 운행한다. 그중 200여 대는 주요 간선도로에 투입해 구(區)간 이동도 지원하며, 파업 장기화 시 운행 규모를 더욱 늘릴 계획이다.
지하철도 출퇴근 시간 혼잡 완화·대중교통 이용 불편을 완화하기 위해 1일 총 202회 증회 운행하고, 막차 시간은 익일 02시까지 연장해 심야 이동을 지원한다.
승용차 이용 증가에 대비해 가로변버스전용차로 운영을 임시 중지하고, 일반 차량의 통행도 허용할 예정이다. 대상은 서울시 운영 중인 가로변 버스전용차로며, 파업 개시~종료 시까지 시행한다. 단, 중앙버스전용차로는 기존과 동일하게 버스만 통행이 가능하다.
이번 비상수송대책에는 마을버스와 따릉이를 활용한 대체 교통수단 확대 방안이 새롭게 포함됐다. 시는 마을버스 업체의 신청을 받아 임시 간선노선에 투입하고, 따릉이 무료 이용을 지원해 버스 파업에 따른 시민 불편을 최소화할 계획이다.
실시간 시민 안내를 위해 120 다산콜센터와 교통정보센터 토피스, 시 누리집과 SNS계정, 도로 전광판, 각 정류소의 버스정보안내 단말기 등을 통해 교통정보도 제공한다. 각 25개 자치구도 가용한 모든 채널을 활용해 지역별 교통정보를 신속하게 제공할 예정이다.
운전기사 복귀 상황에 따라서도 임시노선 운영이 탄력적으로 조정된다. 과거 시내버스 파업 당시 일부 운전기사들이 파업 종료 전에 업무에 복귀해 임시노선을 운행한 사례가 있는 만큼, 이번에도 노선별 운행 가능 여부를 확인해 차고지에서 주요 지하철역까지 셔틀 방식으로 임시노선을 운영한다.
또 파업으로 인해 버스 운행을 중단하더라도 정상적으로 운행하려는 운수회사와 운전기사의 영업권이 침해되지 않도록 차고지별 대응체계도 마련했다. 차고지별로 공무원을 배치하고, 불법적인 운행 방해행위가 발생하면 경찰과 긴밀히 협조해 신속하게 대응할 예정이다.
아울러 파업 기간 중 교통 혼잡을 줄이기 위해 시내 초․중․고등학교와 공공기관, 민간기업 등에 등교·출근 시간의 1시간 조정도 요청했다. 필요한 경우에는 재택근무, 유연근무 등을 적극 활용하는 것이 도움이 된다고 시는 덧붙였다.
시는 이날 자치구 교통국장 회의와 운수회사 대표자 회의를 개최해 파업 시 총력 대응과 비상수송대책 협조를 독려하고, 15일에는 최종 점검을 위한 비상수송대책 점검 회의를 개최할 예정이다.
여장권 교통실장은 "서울시는 시민들의 이동 불편을 최소화하기 위해 대체 교통수단을 최대한 가동할 예정이며 동시에 정상적으로 운행하려는 운수회사와 운전기사의 운행을 방해하는 불법행위에는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응하겠다"고 밝혔다.
이어 "아직 노사가 대화로 해결할 수 있는 시간이 남아있는 만큼, 시민들이 납득할 수 있는 합리적인 수준에서 협상이 마무리될 수 있도록 이해와 양보를 당부드린다"고 덧붙였다.
kh99@newspim.com