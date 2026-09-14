체육공단, 2026년 제2차 스포츠산업 수출 상담회 개최...기업 해외진출 지원 강화

AI 핵심 요약beta
- 체육공단이 11일 제2차 수출 상담회를 열었다.
- 국내 64개사와 13개국 30개 바이어가 참여했다.
- 523만달러 협약 29건 체결로 판로를 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 국내 스포츠 기업의 해외 판로 개척 지원을 위한 '2026년 제2차 수출 상담회'를 열었다. 국내 기업의 안정적인 해외 진출을 돕기 위한 지원 체계 강화에 나선다.
지난 11일 올림픽회관에서 진행된 이번 상담회에는 64개의 국내 중소 스포츠 기업과 일본, 대만, 싱가포르 등 13개국에서 30개사의 바이어가 참여했다. 상담회를 통해 총 292건의 수출 상담이 진행됐으며, 현장에서는 총 523만 달러 규모의 업무협약 29건이 체결됐다.
이번 행사에서는 산업통상부 해외인증지원단과 한국무역보험공사의 해외인증 및 무역 보험에 대한 실무 컨설팅 지원과 더불어, 알리바바 등 이(E) 커머스 입점 컨설팅을 새롭게 지원하며 국내 기업이 더 다양한 채널을 통해 해외 판로를 확대할 수 있도록 도왔다.
체육공단 관계자는 "이번 상담회가 국내 중소 스포츠 기업의 해외시장 진출 가능성을 넓히고 새로운 비즈니스 기회를 발굴하는 계기가 되었길 바란다."라며, "앞으로 국내 기업들이 안정적으로 해외시장에 진출할 수 있도록 수출 지원 체계를 강화할 것"이라고 전했다.
한편, 지난 6월 열린 1차 수출 상담회에서는 총 250만 달러 규모의 협약이 체결된 바 있으며, 오는 10월 서울올림픽파크텔에서 올해 마지막 수출 상담회가 열릴 예정이다. 제3차 수출 상담회에 대한 자세한 내용은 스포츠산업 지원 누리집에서 확인할 수 있다.
iaspire@newspim.com