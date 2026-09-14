의정부시, 추동공원에 멧돼지 포획틀 설치로 주민 안전 강화

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 14일 추동근린공원에 멧돼지 포획틀을 설치했다
- 6월부터 민원 잇따르자 피해방지단 10명 투입해 포획해왔다
- 시민 안전 위해 안내판·현수막 설치하고 대응을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 추동근린공원 일대에 멧돼지 포획틀을 설치하고 안전사고 예방을 위한 현장 조치를 병행하고 있다. 김원기 의정부시장은 공원 이용객과 인근 주민의 안전을 최우선으로 고려해 포획틀 설치를 추진했다.
14일 의정부시에 따르면 시는 지난 6월부터 추동근린공원 내 멧돼지 출몰 관련 민원이 잇따라 접수되자 유해야생동물 피해방지단 10명을 투입해 포획 작업을 진행해 왔다. 그러나 멧돼지 출몰 지점이 민가와 인접해 있고 공원 이용객도 많은 지역인 만큼 총기를 활용한 포획에 어려움이 지속돼 보다 안전한 방식의 포획 필요성이 제기됐다.
이에 시는 가평군에 일정 기간 포획틀 지원을 요청해 장비를 확보하고 도시정원과와 협력해 공원 내 주요 출몰 지점 2곳에 멧돼지 포획틀을 설치했다. 시는 포획틀 설치와 동시에 현장 주변에 주의 안내판을 세우고 공원 내 곳곳에 멧돼지 출몰 주의를 당부하는 현수막을 설치하는 등 안전사고 예방 조치도 함께 실시했다.
시 관계자는 "공원 이용객과 인근 주민의 안전을 최우선으로 고려해 포획틀을 설치했다"며 "멧돼지 출몰 상황을 지속적으로 살피고 멧돼지를 안전하게 포획할 수 있도록 대응해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com