경기도주식회사·현대홈쇼핑, 가을 특별전 통해 중소기업 판로 확대

AI 핵심 요약beta
- 경기도주식회사가 14일 현대홈쇼핑과 가을 특별전을 시작했다.
- 오는 30일까지 도내 중소기업 122개 제품을 경기마켓에서 판다.
- 최대 30% 할인과 배너 홍보로 매출 확대를 노린다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도주식회사는 오는 30일까지 현대홈쇼핑과 도내 중소기업의 온라인 판로 확대를 위한 가을 특별전을 진행한다고 14일 밝혔다. 경기도주식회사는 중소기업 마케팅 지원사업의 일환으로 지난해부터 현대홈쇼핑과 협력해 국내 온라인 마케팅을 지원해 오고 있다.
올해 가을 특별전에는 침구, 주방·가전, 패션·뷰티, 생활용품, 식품 등 5개 카테고리 총 122개 제품을 현대홈쇼핑 플랫폼 '초특가샵' 내 경기도 전용관 '경기마켓'을 통해 만나볼 수 있다.
행사 기간 동안 경기도주식회사는 명절맞이 10% 할인 쿠폰과 경기도 전용 20% 쿠폰 등 최대 30% 할인을 지원해 소비자의 구매 부담을 낮추고 참여 중소기업의 매출 증대를 도모한다는 계획이다. 현대홈쇼핑 메인 배너에 행사 안내와 기획 상품을 노출하는 등 추가적인 마케팅 지원도 병행한다.
탁정삼 경기도주식회사 본부장은 "도내 중소기업의 우수한 제품을 더 많은 소비자에게 알리고 온라인 판로를 확대할 수 있도록 현대홈쇼핑과 협력하고 있다"며 "이번 기획전이 중소기업의 매출 활성화와 소비 촉진으로 이어질 수 있도록 다양한 마케팅 지원을 이어가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com