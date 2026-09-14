LG, 추석 앞두고 협력사 납품대금 6000억원 조기 지급

AI 핵심 요약beta
- LG가 14일 추석 앞두고 협력사 대금 6000억원 조기 지급했다.
- LG는 1조2000억원 금융지원으로 자금난 완화했다.
- 2차 이하 협력사와 지역사회 지원도 확대했다.
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2차 이하 협력사 지원 확대…지역 취약계층 나눔 활동도
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG가 추석을 앞두고 협력사의 자금 부담을 덜기 위해 총 6000억원 규모의 납품대금을 최대 13일 앞당겨 지급한다. 명절 전 일시적으로 커지는 중소 협력사의 자금 수요에 대응하는 한편, 1조2000억원 규모의 금융지원과 2차 이하 협력사 지원까지 병행하며 공급망 전반으로 상생 범위를 넓힌다는 계획이다.
LG는 LG전자와 LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS, D&O 등 8개 계열사가 추석 연휴를 앞두고 협력사 납품대금 6000억원을 최대 13일 조기 지급한다고 14일 밝혔다.
명절을 앞두고 원자재 대금과 임직원 상여금 등 자금 지출이 집중되는 협력사의 원활한 자금 운영을 지원하기 위한 조치다. 특히 중소 협력사는 금융비용과 단기 유동성 부담이 상대적으로 큰 만큼 납품대금 지급 시기를 앞당겨 자금 운용에 여유를 제공한다는 취지다.
LG는 명절 대금 조기 지급과 별도로 협력사의 자금 조달을 위한 상시 금융지원도 운영하고 있다. LG전자와 LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스, LG CNS 등 7개 계열사는 협력사가 무이자 또는 저금리로 자금을 빌릴 수 있도록 동반성장펀드와 직접대출 등 약 1조2000억원 규모의 금융지원 프로그램을 운영 중이다.
지원 대상도 1차 협력사에서 2차 이하 협력사로 확대하고 있다. LG는 지난 7월 공정거래위원회와 'LG-1·2·3차 협력사 상생협약'을 체결하고 동반성장펀드 운영금액의 10% 이상을 2차 이하 협력사에 지원하기로 했다. 1차 협력사에 상생결제로 지급한 납품대금 가운데 2차 협력사로 전달되는 비율인 '상생결제 낙수율'도 10% 이상으로 확대할 계획이다.
명절을 맞은 지역사회 지원도 병행한다. LG디스플레이와 LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스 등 계열사들은 지역 취약계층을 대상으로 생활용품을 전달하고 임직원 봉사활동을 진행할 예정이다.
LG는 납품대금 조기 지급과 금융지원, 상생결제 확대 등을 통해 협력사의 유동성 부담을 낮추는 동시에 지원 효과가 2·3차 협력사까지 이어질 수 있도록 상생 프로그램을 지속 확대한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com