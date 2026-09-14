경기도, 청년·신혼부부 맞춤형 '경기도형 공정주거 모델' 도입 검토

경기연구원 단기정책과제 착수...올해 말까지 토지임대부·지분적립형 등 분석

초기 주택 구입비 부담 완화 및 장기 거주·자산 형성 기회 제공 목표

경기주택도시공사(GH) 주택사업과 연계한 시범 적용 가능성도 구체화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 높은 주택가격과 주거비 부담으로 내 집 마련에 어려움을 겪는 청년과 신혼부부를 위해 부담 가능한 비용으로 장기간 거주하면서 자산도 형성할 수 있는 '경기도형 공정주거 모델' 도입 방안을 검토한다.

경기도청 광교 신청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

경기도는 경기연구원 단기정책과제로 '청년·신혼부부 공정주거 실현을 위한 경기도형 주거모델 도입방안 연구'를 이달부터 올해 말까지 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 연구는 토지는 공공이 소유하고 건물만 분양하는 토지임대부 주택을 포함해 이익공유형, 지분적립형, 장기공공임대 등 국내외 공공주도 주거모델의 구조와 성공·실패 사례를 면밀히 분석한다.

이를 바탕으로 청년·신혼부부의 초기 주택 구입 부담을 낮추면서 장기간 안심하고 거주하며 자산을 형성할 수 있는 경기도형 주거모델의 실행 가능성을 살펴볼 예정이다. 주택 공급가격과 거주기간, 자산형성 방식 등 각 모델의 장단점을 비교·분석해 도내 주택시장과 사업 여건에 최적화된 방안을 도출할 계획이다.

도는 토지 가격이 주택가격에 대거 반영되는 기존 공급 방식만으로는 청년·신혼부부가 감당할 수 있는 가격의 주택을 지속적으로 제공하는 데 한계가 있다고 보고 있다. 이에 따라 도는 연구 결과를 토대로 경기주택도시공사(GH) 주택사업과 연계한 시범 적용 방안도 적극 타진할 방침이다.

이명선 경기도 공간전략과장은 "청년과 신혼부부에게 필요한 것은 단지 주택 공급량을 늘리는 것에 그치지 않고 부담 가능한 비용으로 안정적으로 거주하면서 자산도 형성할 수 있는 선택지를 넓혀주는 것"이라며 "경기도 여건에 부합하는 주거모델이 실제 사업으로 이어질 수 있는지 다각도로 검토하겠다"고 말했다.

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