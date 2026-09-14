삼성, 협력사 대금 1조3000억원 앞당겨 지급…내수 활성화 지원

AI 핵심 요약beta
- 삼성이 14일 추석 전 협력사 대금 1조3000억원을 앞당겨 지급했다.
- 조기 지급 규모는 지난해보다 1100억원 늘어 자금 부담을 덜었다.
- 삼성은 임직원 장터로 중소기업·농축수산물 판매도 지원했다.
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임직원 온라인 장터도 운영…스마트공장 中企 판로 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성이 추석을 앞두고 협력사에 지급할 1조3000억원 규모의 물품대금을 당초보다 앞당겨 지급한다. 지난해 추석보다 조기 지급 규모를 1100억원 늘려 협력사의 명절 전 자금 부담을 덜어주는 한편, 임직원 대상 온·오프라인 장터를 통해 지역 중소기업과 농축수산물 판매도 지원한다.
삼성은 삼성전자와 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS 등 13개 관계사가 협력사 물품대금을 기존 지급일보다 약 7일 앞당겨 추석 연휴 이전에 지급할 예정이라고 14일 밝혔다. 조기 지급 규모는 총 1조3000억원으로 지난해 추석 당시보다 약 1100억원 늘었다.
명절을 앞두고 원자재 대금과 임직원 상여금 등 자금 수요가 커지는 중소 협력사의 유동성을 지원하는 동시에 국내 경기 활성화에도 힘을 보태겠다는 취지다. 삼성은 매년 설과 추석을 앞두고 협력사 물품대금을 조기 지급해 왔다.
내수 활성화를 위한 임직원 대상 '추석 맞이 온라인 장터'도 운영한다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명, 삼성디스플레이 등 17개 관계사 임직원들이 자매마을 특산품과 중소기업 제품을 구매할 수 있도록 했다. 삼성 임직원들은 매년 설과 추석을 합쳐 약 30억원 규모의 상품을 명절 장터에서 구매하고 있다.
특히 올해 온라인 장터에는 삼성전자의 스마트공장 구축 지원을 받은 중소기업 31곳이 참여해 한우세트와 과일 등 53개 상품을 판매한다. 삼성전자는 2015년부터 중소기업의 제조 경쟁력 향상을 위한 스마트공장 사업을 진행해 올해 8월까지 3622건을 지원했다. 생산설비 자동화와 공정 개선뿐 아니라 임직원 장터를 통한 판로 확보까지 연계해 중소기업의 매출 확대를 지원한다는 계획이다.
일부 사업장에서는 코로나19 이후 축소됐던 오프라인 직거래 장터도 함께 운영한다. 삼성은 온라인 중심의 명절 장터와 별도로 사업장 여건에 따라 지역 농가와 중소기업 제품을 직접 판매할 수 있는 공간을 마련해 임직원 참여를 확대하고 있다.
이번 지원은 삼성전자가 올해 5월 발표한 5조원 규모의 사회기여 확대 방안과도 맞닿아 있다. 삼성전자는 지난 6월 제품 구매 고객에게 온누리상품권을 지급하는 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행했고, 7월에는 삼성전자와 삼성 금융계열사들이 삼성미소금융재단에 2000억원을 출연했다. 삼성은 협력사 자금 지원과 중소기업 판로 확대, 취약계층 금융 지원 등을 통해 성장의 성과를 지역경제와 중소기업으로 확산한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com