民调：李在明施政好评率跌至33.8%再创新低

纽斯频通讯社首尔9月14日电 韩国最新民意调查结果显示，总统李在明的施政好评率降至33.8%，连续9周下降并再创新低。

图为19日的首尔火车站播放李在明总统访欧及出席G7峰会成果说明会。【图片=纽斯频通讯社】

能源经济新闻委托韩国Realmeter开展针对李在明施政满意度调查。调查于7日至11日对全国2515名18岁以上选民进行。结果显示，李在明施政好评率为33.8%，较上周下降3.6个百分点；负面评价为63.3%，较上周上升3.8个百分点，为李在明就任以来首次升至60%以上。正面评价与负面评价相差29.5个百分点，超出调查误差范围；2.9%的受访者回答"不清楚"。

从地区来看，除首尔外，其余各地区对李在明施政的正面评价均有所下降。其中，釜山、蔚山、庆尚南道地区下降9.1个百分点至27.3%，降幅最大；大邱、庆尚北道地区下降6.8个百分点至22.6%。首尔则上升1.5个百分点至30.5%。

从年龄层来看，20多岁人群的正面评价下降10.2个百分点至18.6%，负面评价达到79.5%。60多岁人群的正面评价为35.4%，下降4.1个百分点；70岁以上为34.0%，下降3.6个百分点；30多岁为27.0%，下降2.8个百分点。

分析认为，尽管李在明近期频繁开展外交活动，但围绕内阁改组人选争议、考虑向霍尔木兹海峡派兵以及房地产政策不确定性等国政议题的负面舆论扩散，加之进步阵营和20多岁青年群体出现较大幅度的支持流失，导致李在明支持率下降。

政党支持率方面，Realmeter于10日至11日对全国1003名18岁以上选民开展调查。执政党共同民主党支持率为36.1%，较上周下降5.7个百分点；最大在野党国民力量党为42.1%，较上周上升4.5个百分点。两党支持率相差6.0个百分点，在调查误差范围内。

其他政党中，祖国革新党支持率为4.7%，进步党和改革新党均为1.3%，其他政党为2.3%，无党派人士占12.2%。

此次调查全部采用无线电话自动应答方式，通过随机生成的抽样框架进行随机拨号。详细调查结果可在韩国中央选举舆论调查审议委员会网站查询。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社