부산교육청, '장애학생 진로설계 아카데미' 개최…'일하는 미래' 비전 제시

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 16일 벡스코서 진로설계 아카데미를 연다.
- 50여 개 기업과 기관이 장애학생 취업·진학을 지원한다.
- 직업체험과 1대1 컨설팅으로 진로설계를 돕는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
진로 탐색·훈련 지원 역량 강화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 특수교육 현장에 진로설계 바람이 분다. 학교 담장을 넘어 기업·대학·복지기관까지 한데 묶어 장애학생의 '일하는 미래'를 한 번에 보여주는 자리가 마련됐다.
부산시교육청은 오는 16일 부산 벡스코 제2전시장에서 '2026 장애학생 진로설계 아카데미'를 개최한다고 14일 밝혔다.
기업채용관에는 일반기업과 장애인표준사업장 등 장애인 채용을 희망하는 50여 개 사업체가 참여한다. 구직을 희망하는 장애학생은 이 자리에서 직종별 일자리 정보를 제공받고 면접을 통해 취업 기회를 모색할 수 있다.
진로설계관에는 한국장애인고용공단, 장애인복지관, 직업재활시설, 대학 등 지역사회 유관기관이 참여한다. 기관별로 직업훈련 과정, 대학 진학 정보 등을 안내하며 장애학생의 진로 탐색과 중·장기 진로설계를 지원한다.
직업체험관에서는 AI 활용 미술작가, 목공 디자이너, 정리수납 전문가, 라디오 DJ 등 다양한 직업을 직접 체험해 볼 수 있는 프로그램을 운영한다.
취업컨설팅관에서는 1대1 이력서 작성 지원, 자기소개서 컨설팅, 모의면접 등을 통해 구직 준비가 필요한 장애학생의 취업 실무 역량을 돕는다.
김석준 교육감은 "이번 행사가 장애학생이 자신의 적성과 흥미에 맞는 진로를 구체적으로 설계하고, 다양한 직업을 탐색하는 계기가 되길 바란다"며 "지역사회 유관기관과 협력해 장애학생의 체계적인 진로·직업 역량 강화에 힘쓰겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com