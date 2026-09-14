은평구, 20일 '무차별대로 축제'…진흥로 950m 차 없는 거리 전환

AI 핵심 요약beta
- 서울 은평구가 20일 진흥로 950m를 차 없는 거리로 바꿔 축제를 연다
- 축제는 무대·초록길·마음길 등 5개 구역에서 체험과 공연을 진행한다
- 구는 140여 개 공간을 운영하고 차량 통제와 안전 관리에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 은평구는 오는 20일 역촌역부터 응암역까지 진흥로 950m 구간을 차 없는 거리로 전환해 '제2회 은평 무차별대로 축제'를 개최한다고 14일 밝혔다.
'무차별대로 축제'는 진흥로 950m 구간의 왕복 7차로 전체를 주민들이 자유롭게 걷고 쉬며 즐길 수 있는 '거리 광장'으로 조성하는 도로 위 전국 최대 규모의 축제다. 차량 중심의 도로를 사람 중심의 공간으로 전환해 색다른 거리 경험을 선사할 예정이다.
축제장은 ▲무대 ▲초록길 ▲마음길 ▲웃음길 ▲장터길 등 5개 구역으로 나눠 운영한다. 주말을 맞아 어린이와 반려동물 동반 주민이 함께 즐길 수 있도록 놀이기구와 체험 프로그램, 반려동물 관련 공간과 소품 판매, 사진 촬영 공간 등 다양한 즐길 거리가 마련된다.
'무대'에서는 군악대 거리 행진과 공식행사, 주민참여 공연 등이 펼쳐진다. '초록길'에는 탄소중립 실천 체험과 반려동물 관련 공간을 마련하고, 도로 위에서 자유롭게 자전거를 탈 수 있는 '바람길 로드'를 운영한다.
'마음길'에서는 공방 체험·판매와 도서관 프로그램, 장난감 병원 등을 운영한다. '웃음길'은 오락실과 방방이 등 어린이들이 마음껏 즐길 수 있는 놀이 공간으로 꾸미고, '장터길'에서는 지역 상인의 다양한 먹거리와 자매도시 직거래 장터를 선보인다.
지난해 처음 열린 '은평 무차별대로 축제'에는 약 1만 명이 방문하며 큰 호응을 얻었다. 올해는 운영 시간을 1시간 늘리고 지역 상인의 참여를 확대해 총 140여 개 체험·판매 공간을 마련해 더욱 풍성한 축제로 선보일 예정이다.
행사는 오전 11시부터 오후 5시까지 진행된다. 당일 진흥로 역촌역~응암역 구간은 오전 7시부터 오후 8시까지 차량 통행이 전면 통제되며, 해당 구간을 지나는 시내버스와 마을버스는 우회 운행한다. 자세한 우회 노선은 은평구청 누리집에서 확인할 수 있다.
구는 서울서부경찰서, 모범운전자회 등 관계 기관과 협력해 교통 통제와 행사장 안전 관리에 만전을 기할 계획이다.
김미경 은평구청장은 "차 없는 거리에서 어린이부터 반려동물 동반 주민까지 모두가 이웃과 어울리며 특별한 하루를 즐기시길 바란다"며 "축제를 통해 탄소중립과 친환경 교통문화가 일상에 확산될 수 있도록 많은 참여와 도로 통제에 대한 협조를 부탁드린다"고 전했다.
kh99@newspim.com