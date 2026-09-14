韩国易斯达航空携手飞猪 扩大中国游客来韩旅游需求

纽斯频通讯社首尔9月14日电 韩国低成本航司易斯达航空表示，公司10日在中国杭州与阿里巴巴集团旗下旅游平台飞猪签署业务合作协议，双方将加强联合营销，扩大中国游客来韩旅游需求。

韩国易斯达航空与阿里巴巴集团旗下旅游平台飞猪签署业务合作协议，双方将加强联合营销，扩大中国游客来韩旅游需求。【图片=易斯达航空提供】

根据协议，双方将围绕扩大中国来韩机票销售、通过联合促销创造地方旅游需求，以及推广易斯达航空和韩国旅游内容等开展合作。

易斯达航空将通过飞猪销售连接中国与韩国仁川、济州、釜山、清州、大邱等主要地区的机票，并计划借此将中国游客来韩旅游需求从首都地区进一步扩大至韩国地方。

易斯达航空近期持续扩大中国航线，积极扩大中国游客来韩旅游需求。今年4月，易斯达航空与韩国观光公社（旅游发展局）签署业务合作协议，以吸引大中华区来韩游客并促进地方旅游发展，同时扩大中国当地销售和营销渠道。

数据显示，今年1月至8月，易斯达航空大中华区航线外国乘客人数同比增长204%，外国乘客占全部乘客的比重为70.1%。其中，济州至上海航线外国乘客占比平均达到98%。

易斯达航空表示，希望通过同飞猪合作扩大与中国当地消费者接触，并将继续扩大与中国当地合作伙伴的合作，持续创造中国游客来韩旅游需求和地方旅游需求。

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韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社