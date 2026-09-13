인천시, 2035년까지 나무 3000만 그루 심기 프로젝트 추진

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 13일 10년간 나무 3000만 그루를 심는다고 밝혔다.
- 2026년부터 2035년까지 미래숲 조성사업을 추진한다.
- 연간 18000t 온실가스 감축과 생활환경 개선을 기대했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 기후위기 대응과 탄소흡수원 확충을 위해 앞으로 10년간 나무 3000만 그루를 심는다.
인천시는 오는 2026년부터 2035년까지 '푸른도시 인천 미래숲 조성사업'을 추진한다고 13일 밝혔다. 이번 사업은 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 지원하고 도심 녹지와 생활환경을 개선하기 위한 대규모 도시숲 조성 프로젝트이다.
시는 공공 부문에서 1200만 그루, 민간 부문에서 1800만 그루 등 모두 3000만 그루를 단계적으로 심을 계획이다. 시는 사업이 완료되면 연간 약 18000t의 온실가스를 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있다.
또 미세먼지 저감과 도시 열섬 완화, 도로 소음 감소 등에도 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 시는 시민 참여 기념식수를 비롯해 생활권 도시숲과 공원·녹지를 확대하고 산림 복원과 보전 사업을 함께 추진할 방침이다.
시는 앞서 지난 2003년부터 2006년까지 300만 그루 나무심기 사업을 추진했으며 2016년부터 지난해까지 3000만 그루 나무심기 사업을 진행했다.
박찬대 인천시장은 "이번 사업은 단순한 녹지 확충을 넘어 기후위기에 대응하는 핵심 사업이다"며 "시민들과 함께 쾌적하고 미래의 푸른 인천을 만들어가겠다"고 말했다
hjk01@newspim.com