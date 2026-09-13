청와대, 용혜인 사퇴에 "결정 존중…후속 절차 규정대로 진행"

AI 핵심 요약beta
- 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 사퇴했다.
- 청와대는 결정을 존중하며 후속 절차를 예고했다.
- 용 후보자는 겸직 논란과 공감대 부족을 이유로 들었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 13일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자잔사퇴와 관련해 "결정을 존중한다"고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 "국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 용 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다"며 이같이 말했다.
강 수석대변인은 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라며 "청와대는 국민 눈높이에 부합하는 인사를 위해 검증과 인선에 만전을 기하겠다"고 했다.
용 후보자는 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 장관 후보직에서 사퇴하기로 했다고 발표했다. 지난달 30일 장관 후보자로 지명된 지 2주 만이다.
용 후보자는 "장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께 장관 후보직을 오늘로서 내려놓고자 한다"고 했다.
그러면서 "민주당으로부터 후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해 달라는 의사를 전달받았다"고 전했다.
the13ook@newspim.com