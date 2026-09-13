北, 한 달 새 탄도미사일 4차례 발사하고도 모두 '무보도'

AI 핵심 요약beta
- 북한이 12일 동해상에 단거리 탄도미사일 여러 발을 쐈다
- 북한 관영매체는 13일 오전까지도 관련 보도를 내지 않았다
- 한미일 훈련 직후 발사해도 침묵해 의도적 관리란 분석이 나왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
UFS·프리덤 에지 전후 잇단 발사에도 관영매체는 침묵
한미일 연합훈련 견제 속 대미 메시지 수위 조절 해석도
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 20여 일 만에 동해상으로 단거리 탄도미사일 여러 발을 발사했으나, 이튿날인 13일까지 관련 내용을 공식 보도하지 않았다.
조선중앙통신과 노동당 기관지 노동신문 등 북한 관영매체는 이날 오전 7시 30분 현재 전날 발사한 탄도미사일 관련 보도를 내지 않았다. 북한은 지난달 6일, 12일, 20일과 이달 12일 등 최근 한 달여간 동해상으로 탄도미사일을 네 차례 발사했지만, 모두 공식 매체에서 언급하지 않았다.
이번 발사는 지난달 20일 이후 23일 만이며, 올해 들어 13번째 탄도미사일 발사다. 북한은 지난달 6일과 12일 단거리탄도미사일을 각각 1발 발사했고, 한미 연합연습 '을지 자유의 방패(UFS)' 기간이던 지난달 20일에는 10여 발을 쏜 것으로 알려졌다.
북한은 통상 탄도미사일 발사 다음 날 관영매체를 통해 시험발사 사실과 성과를 공개해 왔다. 김정은 국무위원장이 참관한 경우에는 사진과 함께 신형 무기체계의 성능, 군수공업 생산 성과 등을 집중 부각했다.
다만, 실전 배치 무기체계의 단순 훈련이나 기술 점검 성격의 발사, 또는 시험 결과가 기대에 미치지 못한 경우에는 보도를 생략하기도 했다. 최근 네 차례 발사가 모두 합동참모본부 감시망에 포착돼 국내에서 공개됐음에도 북한이 연속으로 침묵한 것은 이례적이라는 평가가 나온다.
북한의 이번 발사는 한미일 다영역 연합훈련 '프리덤 에지'가 이달 7~11일 제주 동·남방 공해상에서 진행된 직후 이뤄졌다. 북한은 훈련 첫날 김성기 국방상 담화를 통해 "강력하고 반사적인 대응조치를 취하겠다"고 위협했다.
일각에서는 북한이 연합훈련을 견제하기 위해 탄도미사일을 발사하면서도, 미국과의 대화 가능성을 고려해 관련 보도와 선전을 자제하며 도발 수위를 관리하고 있다는 분석이 나온다.
gomsi@newspim.com