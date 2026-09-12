청송군 재해위험지역 정비사업 '속도'....경북 최대 742억 규모 사업비 확보

AI 핵심 요약beta
- 청송군이 12일 재해위험지역 정비사업비 742억 원을 확보했다.
- 청송읍·안덕 등 4개 지구가 선정돼 침수·산사태를 막는다.
- 청송군은 2년 연속 1204억 원 규모 사업을 추진하게 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = '경북 초대형산불' 직격탄을 맞은 경북 청송군이 도내 최대 규모 재해예방사업비를 확보했다. 규모는 742억 원 규모다. 재해 위험지역 4개 지구의 정비사업에 속도가 붙을 전망이다.
청송군은 행정안전부가 주관하는 '2027년 재해 위험 지역 정비 사업' 공모에 4개 지구가 선정돼 총사업비 742억 원을 확보했다고 12일 밝혔다.
이번 선정으로 청송군은 지난해 462억 원 규모의 '진보면지구 풍수해생활권 종합정비사업' 선정에 이어 2년 연속 대규모 재해 예방 사업을 확보하며 총 1,204억 원 규모의 재해 위험 지역 정비 사업을 추진하게 됐다.
이번에 선정된 사업은 ▲청송읍 지구 풍수해생활권 정비 사업 382억 원▲안덕지구 풍수해생활권 정비 사업 330억 원▲지소2지구 급경사지 붕괴 위험 지역 정비 사업 20억 원▲황골지 재해 위험 저수지 정비 사업 10억 원 등 총 4개 지구다.
청송읍 지구는 집중 호우 시 배수 시설 용량 부족과 용전천의 수위 상승으로 시가지 침수 위험이 높은 지역이다. 특히 2019년 태풍 '미탁'과 2020년 태풍 '마이삭·하이선' 및 집중 호우로 도로·주택·농경지 침수 피해가 발생했다. 여기에 지난 2025년 발생한 대형 산불로 부곡리와 덕리 일대 산림이 훼손되면서 토사 유출과 토석류 위험도 커졌다.
청송군은 배수 펌프장 신설, 우수 관로 983m 정비, 지방 하천·소하천 2,467m 정비, 사방댐 3개소 설치 등을 통해 침수와 산사태 위험을 종합적으로 해소할 계획이다.
안덕지구는 명당리 시가지의 우수 관로와 문거천·가락골천·이치미천 등 소하천의 통수 능력 부족으로 침수와 범람 위험이 지속돼 온 지역이다. 소하천 정비와 교량 재가설, 우수 관로 개량, 사방댐 및 계류 보전 시설 설치와 함께 수위계, CCTV, 홍수 예·경보 시설 등 재난 조기 경보 체계를 구축해 복합 재해에 선제적으로 대응할 예정이다.
또 지소2지구에는 급경사지 붕괴 위험 해소를 위해 락 볼트와 낙석 방지망·낙석 방지책 등을 설치하고 정밀 안전 진단에서 D등급으로 검토된 진보면 세장리 황골 저수지도 재해 위험 저수지로 지정해 정비 사업을 추진할 계획이다.
윤경희 청송군수는 "이번 '2027년 재해 위험 지역 정비 사업' 선정은 군민의 생명과 재산을 지키기 위해 군정 역량을 집중한 소중한 결실"이라며 "기후 변화로 심화되는 극한 호우와 산불 피해 지역의 복합 재해에 선제적으로 대응해 군민들이 안심하고 생업에 종사할 수 있는 '안전하고 살기 좋은 청송'을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com