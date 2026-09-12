이번주 국내 주요 금융일정(9.14~9.18)

AI 핵심 요약beta
- 권대영 금융위 부위원장, 14일 생산적금융협의체 참석했다
- 금융위·금감원·한은, 15~18일 경제·금융 일정 발표했다
- 청년적금·도박예방·PF지원 등 현안 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
9월 14일(월요일)
권대영 금융위 부위원장, 제5차금융업권 생산적금융협의체(14시)
금융위원회, 기후금융 협업체계를 강화하여 우리경제 탄소감축과 녹색전환을 충실히 지원하겠습니다(12시)
금융감독원, 보험권 소비자보호·보상담당 부서장 확대 간담회 개최(15시)
9월 15일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 코리아 프리미엄 위크 2026 개최 안내(12시)
금융감독원, 2026년 상반기 자동차보험 사업실적(잠정)(6시)
금융감독원, 주택공급 금융지원 프로그램 및 PF 사업장 매각설명회 개최(13시)
금융감독원,보이스피싱으로 인한 카드결제 피해예방을 강화하겠습니다(12시)
한국은행, 2026년 8월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2027년 한국은행 신진작가 공모 실시(12시)
신현송 한국은행 총재, 2026년 BOK 지역경제 심포지엄(14시)
한국은행, 2026년 BOK 지역경제 심포지엄 개최(14시)
한국은행, BOK 이슈노트 'AI와 지역 노동시장-지역간 격차 확대 위험과 새로 운 기회'(14시)
한국은행, 2026년 제16차(8월 27일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16시)
김진일 금융통화위원, FRB of Cleveland 방문 출장(~20일)
9월 16일(수요일)
권대영 금융위 부위원장, 증선위 정례회의(14시)
금융위원회, 국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지를 위한 전략과 정책 운영방향 발표(배포시)
금융위원회, 청년미래적금 2차 가입신청 개시(12시)
금융감독원,의료기관 부당청구 방지 및 보험사기 근절을 위한 금융감독원-건강보험심사평가원 업무협약식 개최(11시)
금융감독원, "금융권 취업, 어떻게 준비할까?" 기업이 장애 청년에게 직접 들려준다(13시30분)
금융감독원, 26.6월말 기준 보험회사 지급여력비율 현황(12시)
한국은행, 2026년 7월 통화 및 유동성(12시)
한국은행, 국내 운용사 대상 외화자산 위탁운용 포트폴리오 재편(12시)
9월 17일(목요일)
권대영 금융위 부위원장, 캠코펀드 PF사업장 방문(10시)
권대영 금융위 부위원장, 도박중독 추방의날 기념식(14시)
금융위원회, 청소년에서 군 장병까지, 도박문제 예방·치유 안전망 확대(16시)
금융위원회, 국민성장펀드, 9월 기금운용심의회 개최 및 승인결과(배포시)
금융감독원, 금융감독원, 금융소비자보호 성과 대국민 보고대회 개최(14시)
금융감독원,청소년에서 군 장병까지, 도박문제 예방·치유 안전망 확대(배포시)
한국은행, 2026년 상반기 지식서비스 무역통계(잠정)(12시)
한국은행, 2026년 8월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
9월 18일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시30분)
금융위원회, 한국 금융정보분석원과 타지키스탄 국립은행 금융정보분석원간의 금융정보교환 협력 양해각서 체결(6시)
금융감독원, 2026년 8월 외국인 증권투자 동향(6시)
금융감독원, 금융권과 함께하는 추석맞이 전통시장 나눔 활동 실시(10시)
금융감독원, 2026년도 제49회 보험계리사 및 손해사정사 최종 합격자 발표(배포시)
한국은행, 2026년 8월 생산자물가지수(잠정)(6시)
한국은행, 2025년 공공부문계정(잠정)(12시)
한국은행, 2026년 상반기중 전자지급서비스 이용현황(12시)