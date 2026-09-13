李대통령, 이창동 베니스 은사자상에 "한국 영화 빛나는 여정 응원"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 13일 이창동 감독의 은사자상 수상을 축하했다.
- 대통령은 한국 영화의 빛나는 여정을 계속 응원하겠다고 밝혔다.
- 가능한 사랑은 베니스영화제서 작품성과 저변을 인정받았다.
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베니스영화제 심사위원 대상…"韓 영화 다양성 넓어지길"
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령은 13일 이창동 감독의 영화 '가능한 사랑'이 제83회 베니스국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 받은 것과 관련해 "진심으로 축하드린다"며 "앞으로도 한국 영화의 빛나는 여정을 응원하겠다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 자신의 X(옛 트위터)에 이창동 감독의 수상 소식을 전한 기사를 공유한 뒤 이같이 적었다.
이 대통령은 "지난 뤼미에르 서밋에서 감독님과 배우분들을 뵀을 때 작품에 대한 현지의 뜨거운 관심을 직접 전해 들었다"며 "그때의 기대가 좋은 결실로 이어져 더욱 기쁘다"고 했다. 이어 "이번 수상을 계기로 우리 영화의 다양성이 더욱 넓어지고, 좋은 작품들이 세계 관객들과 더 많이 만날 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.
'가능한 사랑'의 이번 수상은 한국 영화가 세계 주요 영화제에서 다시 한 번 작품성과 저변을 인정받은 사례로 평가된다. 베니스국제영화제 심사위원대상은 황금사자상에 이어 경쟁 부문 주요 상 가운데 하나로, 은사자상으로도 불린다.
gomsi@newspim.com