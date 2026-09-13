[속보] 청와대, 용혜인 사퇴에 "결정 존중…후속 절차 규정대로 진행"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 13일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자잔사퇴와 관련해 "결정을 존중한다"고 밝혔다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 "국정과 민생에 미칠 부담을 줄이고자 용 후보자가 스스로 결정을 내린 것으로 본다"며 이같이 말했다.
강 수석대변인은 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라고 설명했다.
자세한 뉴스는 곧 전해드리겠습니다.
the13ook@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 13일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 자잔사퇴와 관련해 "결정을 존중한다"고 밝혔다.
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강 수석대변인은 "향후 필요한 후속 절차는 정해진 규정에 따라 진행할 예정"이라고 설명했다.
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