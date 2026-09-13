김성환 한투증권 사장 "글로벌 금융사가 가장 일하고 싶은 파트너 될 것"

뉴욕 'KIS 나이트' 3회째…핌코·피델리티·칼라일과 잇단 협약

"채권 40조 운용, 금리 오를 때가 더 힘들어"…해외 관심은 데이터센터

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 김성환 한국투자증권 사장이 글로벌 금융사들이 가장 함께 일하고 싶어 하는 파트너가 되겠다는 목표를 제시했다. 해외 운용사의 상품을 국내에 가져다 파는 데 그치지 않고 함께 상품을 만들고 운용하는 단계까지 이미 올라섰다는 것이 김 사장의 설명이다.

김 사장은 지난 10일(현지시간) 뉴욕에서 열린 'KIS 나이트 인 뉴욕 2026' 기자간담회에서 "글로벌 상품을 가장 많이 가져다 파는 국내 증권사라는 타이틀도 갖고 싶지만, 글로벌 금융사들이 가장 많이 일하고 싶어 하는 금융 파트너가 되고 싶다"고 말했다. 김 사장은 해외 금융기관이 한국 금융사와 일할 때 가장 먼저 찾는 회사가 되는 것이 목표라고 덧붙였다.

KIS 나이트는 김 사장이 2024년 취임한 뒤 시작한 연례 글로벌 IR 행사로 올해가 3회째다. 회사에 따르면 2024년 첫 행사에는 글로벌 투자기관 관계자 약 120명, 지난해에는 약 150명이 참석했다.

이번 출장에서 한국투자증권은 핌코와 피델리티, 칼라일 3개사와 업무협약(MOU) 및 얼라이언스를 체결했다. 5일 동안 런던에서 이틀, 뉴욕에서 사흘을 보내며 20여 차례 미팅을 소화했다.

김 사장은 행사의 성격을 관계 축적으로 설명했다. 그는 "결국 비즈니스는 사람과 사람이 만나는 것이고 한 번 만나서 되는 것이 아니다"라며 "두 번 세 번 만나면서 신뢰가 쌓이면 함께 비즈니스를 할 수 있는 가능성이 커진다"고 말했다. 이어 "1회나 2회 때 오셨던 분들과 만남의 횟수를 늘리면서 실제 거래량도 크게 늘었다"며 "IR이 끝나고 나면 많은 딜이 들어오고, 새로운 상품을 만들기 위해 다시 한국을 찾아 논의하는 분들도 많다"고 덧붙였다.

김성환 한국투자증권 사장이 지난 10일(현지시간) 미국 롯데뉴욕팰리스에서 기자간담회를 진행했다.[사진=김민정 기자] 2026.09.13 mj72284@newspim.com

◆ "상품 사다 파는 단계는 지났다"

김 사장은 글로벌 운용사와의 협력을 밸류체인 구축으로 규정했다. 그는 "단순히 그들을 만나 상품을 가져다가 국내에 팔기만 하는 것이 아니다"라며 "관계를 쌓으면서 새로운 딜을 발굴하면 우리 IB가 함께 일하고, 그들의 운용 능력으로 상품을 함께 개발하고, 리서치 자료로 사업에 대한 정합성을 가미해 리테일과 온라인 채널을 통해 고객에게 판매하는 글로벌 비즈니스 밸류체인을 만드는 것이 목적"이라고 말했다.

구체적 사례로는 피델리티와의 협업을 들었다. 그는 "한중미 펀드를 만드는데 중국과 미국 자산은 피델리티가, 한국 자산은 한국투자신탁운용이 운용한다"며 "상품을 함께 만들고 오퍼레이션까지 하는 단계로 진화했다"고 설명했다.

한국투자증권은 앞서 칼라일과 2023년부터 협력 관계를 이어오고 있으며, 미국 스티펠과는 현지 합작사인 SF크레딧파트너스를 통해 인수금융 등에서 협력하고 있다. JP모간 등과도 글로벌 상품과 투자 기회를 국내 고객에게 연결하는 기반을 넓혀 왔다는 것이 회사 설명이다.

해외 대체투자 전략은 조정 중이라고 밝혔다. 김 사장은 "해외 대체투자와 인수금융이 하나, 리테일 고객에게 상품으로 만들어 공급하는 것이 다른 하나인데 후자의 메리트가 훨씬 크다"며 "글로벌 대체투자 자산 가격이 그동안 많이 변했고 수요도 움직이면서 밸류에이션이 흔들린 만큼, 직접 포지션을 잡거나 상품화하는 것은 과거보다 줄여 나가고 있다"고 말했다.

국채 금리 상승과 유가 급등에 대해서는 이번 미팅에서 종합투자계좌(IMA) 관련 논의가 많았다고 전했다. 그는 "증권사는 모든 비즈니스가 금리에 민감하다"면서도 "IMA 인가를 받은 상태에서 유동성 자산을 가져가야 하는데, 유동성을 갖추면서도 국내보다 높은 금리를 주는 상품들에 대해 논의했다"고 말했다.

월지급식 상품도 확대 대상으로 꼽았다. 그는 "만기에 원리금을 한꺼번에 받는 상품이 대부분이었는데 최근에는 매달 배당이나 이자를 주는 상품을 국내 고객들이 선호한다"며 "그런 상품을 늘려보자고 논의했다"고 밝혔다.

한국투자증권이 지난 7일(현지시간) 영국 런던에서 세계적 자산운용사 피델리티와 전략적 파트너십을 체결했다. 양사는 피델리티 리서치 자료의 국내 독점 공급을 비롯한 폭넓은 리테일 협업을 추진키로 했다. 사진 오른쪽은 김성환 한국투자증권 사장, 왼쪽은 키스 메터스(Keith Metters) 피델리티 인터내셔널 사장.[사진=한국투자증권 제공]

◆ "금리 오를 때가 더 힘들다"

미국 10년물 국채 금리가 5%에 근접하고 30년물이 5.35%를 넘어선 상황에 대해서는 어려움을 토로했다. 김 사장은 "우리 회사도 40조원 이상의 채권을 운용하는데 적지 않은 금액"이라며 "금리가 오르면 채권 가격은 떨어지니 손실이 발생할 개연성이 크다. 금리가 그냥 오를 때가 사실 더 힘들다"고 말했다.

헤지 전략에 대해서는 "채권도 이벤트가 많다"며 "연방공개시장위원회(FOMC)나 한국은행 금융통화위원회, 물가와 고용 지표 발표가 모두 변곡점이 되는 만큼 그때마다 듀레이션을 좁혔다 늘렸다 하고 헤지를 걸었다 풀었다 하는 것이 운용 전략"이라고 설명했다. 이어 "국채만 들고 있을 수는 없고 크레딧물도 가져가야 하는데 국채가 오를 때 크레딧이 빠지기도 해 포트폴리오 전략도 더 필요하다"고 덧붙였다.

연준의 통화정책 방향에 대해서는 말을 아꼈다. 그는 "여기서 만난 빅샷들에게 연말 금리를 물어보면 잠깐 기다리라며 연준에 전화를 걸더라"며 "그들도 확정적으로 얘기하지 못한다"고 전했다. 다만 "금리가 변화할 것 같다는 생각은 든다"고 말했다.

◆ 해외 투자자 관심은 데이터센터

해외 투자자들이 가장 관심을 보인 분야로는 데이터센터를 꼽았다. 김 사장은 "한국 주식이 작년보다 3.5배 커졌고 반도체 대형사 두 곳이 있어 한국은 상황이 좋은 편이라는 얘기를 많이 했다"며 "그런데 그들이 가장 많이 꺼낸 것은 데이터센터였다"고 말했다.

이어 "AI가 구현되려면 데이터센터가 필요한데 전기와 물이 필요할 뿐 아니라 어마어마한 돈이 들어간다"며 "껍데기만 짓는 코어앤셸도 있지만 GPU를 넣으면 얼마가 들어갈지 모를 정도"라고 설명했다. 그러면서 "파이낸싱을 함께 하자는 얘기를 많이 나눴다"며 "한국에서 데이터센터를 짓는 파이낸싱은 한국투자증권이 시장점유율 1위"라고 강조했다.

향후 해외 딜에 대해서는 인수합병(M&A)보다 협업에 무게를 뒀다. 그는 "미국 금융기관들은 우리와 비교할 수 없을 정도로 몸집이 크다"며 "당장 맞붙겠다기보다 그들의 노하우와 역량, 철학, 리서치 자료를 통해 함께 코업하는 파트너십을 갖는 것이 1차 목표"라고 말했다.

mj72284@newspim.com