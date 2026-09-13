용혜인, 성평등부 장관 후보직 사퇴…"여당마저 우려, 직 수행 어렵다고 판단"

AI 핵심 요약beta
- 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 사퇴했다
- 민주당 요청과 비례대표 겸직 우려가 배경이었다
- 성평등 정책과 이재명 정부 협력은 이어가겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"민주진보 진영 연대 위해 멈춰야"…지명 2주 만에 자진 사퇴
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 장관 후보직에서 사퇴하기로 했다. 지난달 30일 장관 후보자로 지명된 지 2주 만이다.
용 후보자는 이날 오전 11시30분께 국회 소통관에서 기자회견을 열어 "장관 후보자로서 모두를 위한 성평등 사회를 만들어내고자 했던 저의 결심과 함께 장관 후보직을 오늘로서 내려놓고자 한다"고 밝혔다.
용 후보자는 사퇴를 결심한 배경으로 더불어민주당의 요청과 여권 내부에서 제기된 비례대표 국회의원·장관 겸직에 대한 우려를 들었다.
그는 "민주당으로부터 후보자와 기본소득당이 처한 상황을 존중하지만 비례대표 의원직과 장관직 겸직을 두고 국민적 공감대가 넓지 못한 상황을 고려해 후보자가 결단해 달라는 의사를 전달받았다"고 설명했다.
그러면서 "그 뜻을 알기에 저 역시 깊이 고심했다"며 "국무위원은 국회와 정부를 유기적으로 연결하며 협력을 이끌어내야 하는 역할"이라고 짚었다.
용 후보자는 "그러나 여당도 우려를 표하는 상황에서 그 직을 수행하는 것은 현실적으로 어렵다고 판단했다"며 "지금 여기서 멈추는 것이 더불어민주당과 기본소득당 그리고 민주진보 진영 내 연대의 정신을 이어나가는 데에도 필요하다고 판단했다"고 강조했다.
최근 자신을 둘러싼 자질과 겸직 논란에 대해서는 야당과 일부 언론을 비판하면서도 기자회견 방식에 대한 지적은 받아들였다.
용 후보자는 "지난 2주 동안 후보자 검증은 포기한 채 소수 정당의 어려운 형편을 조롱하고 폄하하는 국민의힘 의원들의 행태와 사실 확인은 뒷전으로 미루고 반론권조차 보장하지 않은 일부 언론들의 악의적인 왜곡 보도가 끝없이 이어졌다"고 주장했다.
그는 "인사청문회를 기다리고 또 기다렸다. 떳떳하지 않은 것이 없기에 국민 앞에 하나하나 소명하고 싶었다"며 "그러나 국민의힘은 끝내 인사청문회 일정 잡기를 거부했다"고 지적했다.
지난 10일 국회에서 직접 기자회견을 열어 자신을 둘러싼 각종 의혹을 해명한 데 대해서는 "일방적으로 쏟아지는 가짜 정보와 억측 속에 국민께 진실과 제 진심을 직접 전하고자 먼저 나설 수밖에 없었다"고 설명했다.
다만 "인사청문회를 앞두고 연 기자회견이 국회의원이 아닌 국무위원 후보자로서는 적절하지 않다는 비판도 전해주셨다"며 "제 부족함이다. 겸허히 수용한다"고 밝혔다.
용 후보자는 장관직에서 물러나지만 성평등 정책과 이재명 정부에 대한 협력은 이어가겠다는 뜻도 분명히 했다.
그는 "대통령께서 저를 믿고 큰일을 맡겨주셨던 믿음에 감사드리고 그 소임을 미처 다 해내지 못해 송구하다는 말씀을 전한다"며 "끝까지 기대에 부응하지 못해 송구하다. 제 부족함에 대한 지적도 하나하나 겸허하게 새기겠다"고 말했다.
용 후보자는 "후보자로서 약속드렸던 모두를 위한 성평등 사회를 실현하기 위한 길 그리고 이재명 정부와 함께 기본소득 대한민국을 만들어가는 길을 흔들림 없이 걸어가겠다"며 "다시 초심으로 돌아가 저를 돌아보고 겸허하고 성숙한 자세로 의정활동에 매진하겠다"고 강조했다.
jane94@newspim.com