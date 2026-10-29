한우 수출시장 중동으로 확대…농협, UAE·오만 바이어 4곳과 협약

AI 핵심 요약beta
- 농협경제지주는 29일 중동 바이어 4곳과 한우 수출 업무협약을 체결했다
- UAE·오만 바이어와 국내 축협이 참여해 수출 확대 협력을 약속했다
- 농협은 할랄한우 수출과 현지 마케팅에 이어 조리 시연·시식회를 진행했다
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UAE 할랄한우 첫 수출 후 협력 확대
바이어 대상 한우 조리 시연·시식 진행
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농협이 아랍에미리트(UAE)와 오만 바이어 4개 업체와 한우 수출 업무협약을 맺었다. 농협은 지난해 UAE 할랄한우 첫 수출과 올해 현지 마케팅에 이어 중동시장 수출 확대를 위한 협력을 이어가고 있다.
농협경제지주는 농림축산식품부·한국농수산식품유통공사(aT)와 함께 중동지역 한우 수출 확대를 추진하며 바이어 4개 업체와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
협약에는 UAE의 셰프 미들 이스트(Chef Middle East)와 합천축협, 클래식 파인 푸드(Classic Fine Food)와 경주축산농협, 킵슨스(Kibsons)와 농업회사법인 토바우가 각각 참여했다. 오만의 MLS는 홍천축산농협과 협약을 맺었다.
농협은 지난해 10월 UAE에 할랄한우를 처음 수출한 데 이어 올해 9월 현지 마케팅을 진행했다. 이번 협약식에서는 중동 바이어를 대상으로 한우 조리 시연과 시식회도 열었다.
안병우 농협경제지주 축산경제대표이사는 "이번 업무협약은 우리 한우의 중동 지역 진출의 가능성을 엿보는 중요한 자리"라며 "농협은 앞으로도 정부·유관기관과 함께 한우 수출시장을 다변화하고, 국내 한우 수급 안정과 축산농가 소득 증대에 총력을 기울이겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com